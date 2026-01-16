Δύο τιμωρημένοι στον Νέστο για το ματς με τη Νίκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο προπονητής του Νέστου, Νίκος Κεχαγιάς, δεν υπολογίζει για το ματς με τη Νίκη τους τιμωρημένους Τσαμούρη (στόπερ) και Δαλιανόπουλο (δεξιό μπακ), που αποβλήθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β’.

Θυμίζουμε ότι ο Νέστος έχει αποκτήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο τους Φράνκο Σέα από τη Ζάκυνθο, Φίλιππο Δημητριάδη από τη Νίκη, Κυριάκο Γιαξή και Γιώργο Δούμτση από την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ αποχώρησαν οι Νίκος Αθανασόπουλος, Θανάσης Ιωαννίδης, Λεονάρντο Μούτσα, Ογκνιέν Στιγέποβιτς.

Πηγή φωτό: KAΒΑΛΑ ΠΑΜΕ ΓΗΠΕΔΟ