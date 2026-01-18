Με πολλές επιστροφές ο ΝΠΣ Βόλος, με Τσούμπερ, Μήτογλου ο Ατρόμητος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

To ματς ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος στις 20:00 τη Δευτέρα (19/1) θα κλείσει την αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ.

Για τους γηπεδούχους επιστρέφουν οι Λάμπρου, Μύγας, Τζόκα, Φορτούνα, Τασιούρας, Κύρκος και Γκονζάλες, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους απουσίαζαν από το προηγούμενο ματς με τον Λεβαδειακό. Αντίθετα, μένουν εκτός ο τραυματίας Μαρτίνες, αλλά και ο τιμωρημένος Μακνί.

Οι 23 της αποστολής είναι: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Τασιούρας, Φορτούνα, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Γκονζάλες, Πίντσι, Ασεχνούν, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου.

Στην αποστολή του Ατρομήτου περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι νεοαποκτηθέντες Στίβεν Τσούμπερ και Σίμος Μήτογλου. Αναλυτικά: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Παλμεζάνο, Τσούμπερ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Οζέγκοβιτς. Εκτός είναι ο Τσιλούλης.