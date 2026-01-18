Οι βαθμολογίες στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε Α’, Β’ και Γ’ κατηγορία

Αμετάβλητη είναι η κατάσταση όσον αφορά τη μάχη του τίτλου στην Α’ ΕΠΣΘ. Ρήγας Φεραίος και Ολυμπιακός Βόλου προχώρησαν με νίκες και παραμένουν ισόβαθμοι στην κορυφή. Στη διαφορά τερμάτων καλύτερη είναι η ομάδα του Βελεστίνου με +40 έναντι +36 των “ερυθρολεύκων”. Στα ντέρμπι κορυφής σε Β’ και Γ’ Τοπική δεν υπήρξε νικητής. Έτσι, Δάφνη και Δήμητρα εξακολουθούν να προπορεύονται στις δύο κατηγορίες.

Α’ κατηγορία

(12η αγωνιστική)

1.Ρήγας Φεραίος 32

2.Ολυμπιακός Βόλου 32

3.Αγία Άννα 25

4.Πύρασος 22

5.Αίας Σούρπης 21

6.Ε.Λ. Νηλέας 19

7.Γ.Σ. Αλμυρού 18

8.Θησέας 18

9.Ατρόμητος 15

10.Αστέρας Ριζ. 10

11.Σκιάθος 6

12.Ακρόπολη 6

13.Αγία Παρασκευή 5

14.Τοξότης 3



Β’ κατηγορία

(11η αγωνιστική)

1.Δάφνη 26

2.Διαγόρας 24

3.Α.Ε. 2002 23

4.Πανιώνιος 19

5.Άνθιμος Γαζής 18

6.Αγχίαλος 16

7.ΑΠΟΒ 15

8.Πρωτεσίλαος 13

9.Μυρμηδόνες 12

10.ΝΠΣ Βόλος Β’ 10

11.Άνω Λεχώνια 6

12.Απόλλων Καν. 4

13.Αχιλλέας 2

* Ρεπό δεν έκαναν οι: Πανιώνιος και ΝΠΣ Βόλος Β’.

Γ’ κατηγορία

(9η αγωνιστική)

1.Δήμητρα 22

2.Ιάσων Α.Μ. 20

3.Ηρακλής Βόλου 18

4.Αγία Άννα Β’ 13

5.Μαγνησιακός 12

6.Θαλασσοπούλια 12

7.Νέα Πολιτεία 11

8.Αγία Παρασκευή Β’ 11

9.Κένταυρος Ν.Π. 10

10.Σκόπελος 9

11.Ολυμπιακός Βόλου Β’ 8

12.Νίκη Βόλου Β’ 7

13.Σκιάθος Β’ 1

* Ρεπό δεν έκαναν οι: Αγία Παρασκευή Β΄, Ιάσων Α.Μ., Αγία Άννα Β’, Δήμητρα.