Δείπνο στην ομάδα του Ολυμπιακού Β. παρέθεσε ο Σ. Τζήμας

Δείπνο στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου παρέθεσε ο Σάκης Τζήμας και στην ιστοσελίδα του ποδοσφαιρικού τμήματος αναφέρονται τα εξής σχετικά:

“Δείπνο στην ομάδα του παρέθεσε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακός Βόλου (σ.σ. Σάκης Τζήμας) σε ζεστό και οικογενειακό κλίμα, στην ταβέρνα “Μπακαλόγατος”. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά ποδοσφαιριστές, προπονητές, φροντιστές και όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην ομάδα, τονίζοντας πως «η εορτή κάθε ανθρώπου είναι σημαντική- έτσι μάθαμε από τις οικογένειές μας». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία υπηρετεί και ο Ολυμπιακός Βόλου: μια πραγματική οικογένεια, δεμένη και αγαπημένη όσο ποτέ άλλοτε.

Στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στο ήθος και τη νοικοκυροσύνη που διέπουν τον σύλλογο, σε μια εποχή όπου -όπως είπε- σχεδόν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες ύβρεων, χλευασμών, εντάσεων και μηνύσεων, τόσο στην πόλη όσο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Αναφέρθηκε μάλιστα στα γεγονότα του σημερινού αγώνα, στις ύβρεις προς τον διαιτητή από την αντίπαλη ομάδα, αλλά και σε εικόνες που αντίκρισε σε άλλο παιχνίδι, δηλώνοντας πως τέτοιες πρακτικές τον κάνουν να «σιχαίνεται το ποδόσφαιρο»: γιόμες, αντιαθλητικό παιχνίδι, ύβρεις και συμπεριφορές εξουσίας που δεν έχουν θέση στα γήπεδα.

«Εμείς θα παραμείνουμε πιστοί στον στόχο μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως ο Ολυμπιακός Βόλου παίζει ποδόσφαιρο και όχι ποδόσφαιρο της γιόμας. «Είμαστε μια ομάδα που πλέον θαυμάζουν όλοι. Όπου κι αν σταθώ, ακούω μόνο καλά λόγια για το επίτευγμά μας -το ίδιο εισέπραξα και σήμερα στο ξένο γήπεδο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η ομάδα δεν ασχολείται και δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τους «γνωστούς εκ των έσω», που επιχειρούν να ασκήσουν κριτική ή να κάνουν συγκρίσεις σε ασύγκριτα πράγματα, επιδιώκοντας -όπως είπε- να διατηρούν τη μιζέρια γύρω από την ομάδα για να έχουν λόγο ύπαρξης.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλους για τη συμπόρευση σε αυτό το ταξίδι, δίνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον προπονητή της ομάδας, τον οποίο χαρακτήρισε άξιο και τόνισε πως με την παρουσία του έδωσε ξεκάθαρη απάντηση στους πολέμιους, δηλώνοντας πως «σήμερα η ομάδα έδειξε χαρακτήρα». «Με κλειστά τα αυτιά συνεχίζουμε νοικοκυρεμένα προς τον στόχο μας, σαν μια οικογένεια όπως ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Είστε παικταράδες και, πάνω απ’ όλα, καλά παιδιά», κατέληξε ο πρόεδρος”.