Μπουργάνης: “Ο Θησέας χρειάζεται να παίξει με 11 εναντίον 14 για να χάσει”

Αρκετά παράπονα για τη διαιτησία του Καλατζή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έχουν οι άνθρωποι του Θησέα. Όχι για το πέναλτι με το οποίο οι “ερυθρόλευκοι” πήραν τη νίκη στο 95’, αλλά γενικότερα για κάποια από τα σφυρίγματά του που θεωρήθηκαν εχθρικά.

Οι “πράσινοι” πιστεύουν ότι αδίκως αποβλήθηκε ο Δουλάς και ότι ο κ. Καλατζής ήταν πολύ αυστηρός απέναντί τους στις κάρτες που μοίρασε. Επιπλέον ότι με πολλά φάουλ που καταλόγισε εις βάρος του Θησέα, τον έκλεισε μέσα στην περιοχή του στα τελευταία λεπτά.

Χαρακτηριστική είναι και η ανάρτηση του τερματοφύλακα του Θησέα Νίκου Μπουργάνη, που ανέβασε φωτογραφία της ομάδας του με το κάτωθι σχόλιο:

“Μια ομάδα που δεν φοβάται κανέναν.

-Που κοιτάει στα ίσα κάθε αντίπαλο.

-Μια ομάδα που θα χρειαστείς 14 vs 11 για να την κερδίσεις και μερικές φορές με χειρουργική ακρίβεια”.