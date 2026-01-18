Αποτελέσματα-βαθμολογίες στη Water Polo League 2

Με τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στη Water Polo League 2. Στον βόρειο όμιλο προπορεύεται ο ΝΑΟ Κέρκυρας που έχει κάνει το “επτά στα επτά”. Ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. ισοβαθμεί με τον Ηρακλή στην 3η θέση, ενώ η Νίκη βρίσκεται στην 6η θέση μαζί με την Ηλιούπολη. Στον νότιο όμιλο την πρωτοπορία έχει ο Ηλυσιακός. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα:
Βόρειος όμιλος
Βόλος/Ο.Υ.Κ.-Ν.Ε. Πατρών 14-12
Ηρακλής-Νίκη 13-10
ΝΑΟ Κέρκυρας-Άρης 13-9
Ηλιούπολη-ΟΠΑΘΑ 7-8
Η βαθμολογία
1.ΝΑΟ Κέρκυρας 21
2.Άρης 15
3.Ηρακλής 12
4.Βόλος/Ο.Υ.Κ. 12
5.Ν.Ε. Πατρών 9
6.Νίκη 6
7.Ηλιούπολη 6
8.ΟΠΑΘΑ 3
Νότιος όμιλος
Ιωνικός-Άγιος Νικόλαος 10-11
Ν.Ο. Ναυπλίου-ΟΦΗ 8-10
Νηρέας Γέρακα-Ηλυσιακός 10-15
ΠΕΚΕΒ-Άργης Καλαμάτας 15-9
Η βαθμολογία
1.Ηλυσιακός 18
2.Άγιος Νικόλαος 16
3.ΟΦΗ 15
4.ΠΕΚΕΒ 8
5.Ιωνικός 8
6.Νηρέας Γέρακα 7
7.Ν.Ο. Ναυπλίου 6
8.Άργης Καλαμάτας 3