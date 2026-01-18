Αποτελέσματα-βαθμολογίες στη Water Polo League 2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στη Water Polo League 2. Στον βόρειο όμιλο προπορεύεται ο ΝΑΟ Κέρκυρας που έχει κάνει το “επτά στα επτά”. Ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. ισοβαθμεί με τον Ηρακλή στην 3η θέση, ενώ η Νίκη βρίσκεται στην 6η θέση μαζί με την Ηλιούπολη. Στον νότιο όμιλο την πρωτοπορία έχει ο Ηλυσιακός. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα:

Βόρειος όμιλος

Βόλος/Ο.Υ.Κ.-Ν.Ε. Πατρών 14-12

Ηρακλής-Νίκη 13-10

ΝΑΟ Κέρκυρας-Άρης 13-9

Ηλιούπολη-ΟΠΑΘΑ 7-8

Η βαθμολογία

1.ΝΑΟ Κέρκυρας 21

2.Άρης 15

3.Ηρακλής 12

4.Βόλος/Ο.Υ.Κ. 12

5.Ν.Ε. Πατρών 9

6.Νίκη 6

7.Ηλιούπολη 6

8.ΟΠΑΘΑ 3

Νότιος όμιλος

Ιωνικός-Άγιος Νικόλαος 10-11

Ν.Ο. Ναυπλίου-ΟΦΗ 8-10

Νηρέας Γέρακα-Ηλυσιακός 10-15

ΠΕΚΕΒ-Άργης Καλαμάτας 15-9

Η βαθμολογία

1.Ηλυσιακός 18

2.Άγιος Νικόλαος 16

3.ΟΦΗ 15

4.ΠΕΚΕΒ 8

5.Ιωνικός 8

6.Νηρέας Γέρακα 7

7.Ν.Ο. Ναυπλίου 6

8.Άργης Καλαμάτας 3