Με καρέ του Γιόβιτς η ΑΕΚ διέλυσε 4-0 τον Παναθηναϊκό (βαθμολογία)

Μετά το χατ-τρικ στη Λεωφόρο ο Σέρβος έβαλε τέσσερα γκολ στους «πράσινους»

Στον πρώτο γύρο της Σούπερ Λιγκ η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από τη Λεωφόρο με σκορ 2-3. Και τα τρία γκολ για την «Ένωση» είχε σημειώσει ο Γιόβιτς, ο οποίος όχι απλώς επανέλαβε το κατόρθωμά του σήμερα Κυριακή (18/1) στην Αγιά Σοφιά, αλλά το διεύρυνε, καθώς σημείωσε τέσσερα προσωπικά γκολ στη θριαμβευτική νίκη της ομάδας του με 4-0.

Έτσι η «Ένωση» επανήλθε στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ισοπαλία με τον Άρη και την ήττα από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος και αδικείται από το εις βάρος του 1-0, αλλά στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» κατέρρευσαν.

Στα άλλα κυριακάτικα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ με τρία γκολ στο πρώτο μέρος επιβλήθηκε άνετα του ΟΦΗ στην Τούμπα, ενώ η ΑΕΛ κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη έδρας, επικρατώντας του απογοητευτικού Άρη με 1-0.

Tα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στη Super League και οι σκόρερ:

Σάββατο 17/1

Πανσερραϊκός-Κηφισιά 2-1

(59’ Γκελασβίλι, 90’+2’ Μασκανάκης-30’ Χριστόπουλος)

Κυριακή 18/1

ΑΕΛ-Άρης 1-0

(3’ Σαγάλ)

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0

(18’ Πέλκας, 40’ Τάισον, 43’ Γιακουμάκης)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 4-0

(15’, 57’, 65’, 79’ Γιόβιτς)

Δευτέρα 19/1

Παναιτωλικός-Λεβαδειακός (18:00, Cosmote Sport 2)

ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος (20:00, Cosmote Sport 1)

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός αναβολή.

Βαθμολογία

1.ΠΑΟΚ 41

2.ΑΕΚ 41

3.Ολυμπιακός 39

4.Λεβαδειακός 31

5.Παναθηναϊκός 25

6.ΝΠΣ Βόλος 25

7.Άρης 21

8.Κηφισιά 19

9.ΟΦΗ 15

10.Παναιτωλικός 15

11.Αστέρας Τρίπολης 13

12.Ατρόμητος 13

13.ΑΕΛ 13

14.Πανσερραϊκός 8

*Δεν έχουν γίνει τα ματς Παναιτωλικός-Λεβαδειακός, ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΟΦΗ.