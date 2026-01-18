13η νίκη για Παναθηναϊκό στη GBL μέσα στο «Παλατάκι» (βαθμολογία)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

13η νίκη σε 14 παιχνίδια πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό, που πέρασε νικηφόρα από το «Παλατάκι» σήμερα Κυριακή (18/1) με σκορ 69-74 επί του ΠΑΟΚ για την 15η αγωνιστική της Greek Basketball League, αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να διαχειριστεί το γεγονός ότι βρέθηκε από το +21 (43-22) στα 42″ πριν τη λήξη του πρώτου μέρους στο -5 (57-62) στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης και πήρε τη νίκη με επιμέρους σκορ 12-12 από το σημείο ως την τελευταία κόρνα της γραμματείας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» από τη μεριά του γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του, μετά από την εκτός έδρας από τη Μύκονο και υποχώρησε σε ρεκόρ 9-4.

Δεκάλεπτα: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Ταϊρί 8, Χουγκάζ, Περσίδης 5 (1), Μπέβερλι 14 (2), Μουρ 17, Μέλβιν 8 (1), Κόνιαρης 3 (1), Ζάρας, Τζόουνς 2, Ντίμσα 12 (2).

Παναθηναϊκός (Άταμαν): Όσμαν 13, Χολμς 11, Γκραντ 10 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 6, Σορτς 2, Καλαϊτζάκης 6 (2), Σλούκας 12, Σαμοντούροφ 2, Γιούρτσεβεν 5.

Διπλή νίκη πανηγύρισε ο Κολοσσός στη 15η αγωνιστική της GBL, καθώς νίκησε εκτός έδρας τη Μύκονο με 84-67 και παράλληλα κάλυψε τη διαφορά (-14) της ήττα του στον πρώτο γύρο στη Ρόδο. Πλέον οι Ροδίτες έχουν ρεκόρ 4-10 (προσπέρασαν Μαρούσι και Πανιώνιο), ενώ οι νεοφώτιστοι υποχώρησαν στο 6-8.

Δεκάλεπτα: 19-23, 34-48, 48-59, 67-84

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 13 (2), Μουρ 8 (1), Ρέι 4, Σκουλιδάς 4 (1), Μπριγκς 14, Καβαδάς, Γερομίχαλος 2, Ερμίδης, Μπίλις, Μάντζαρης, Κάναντι 19 (3), Γκάμπλ 3.

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Γκούντγουιν 2, Ραντλ 11 (1), Μακ 22 (2), Νίκολς 22 (2), Γκαλβανίνι 13 (1), Καράμπελας 2, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Άκιν 12.

Αποτελέσματα (15η)

Σάββατο 17/1

Ολυμπιακός-Μαρούσι 104-89

Προμηθέας-Πανιώνιος 87-91

Καρδίτσα-ΑΕΚ 71-79

Κυριακή 18/1

Μύκονος-Κολοσσός 67-84

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 69-74

Περιστέρι-Άρης αναβλήθηκε

Ρεπό: Ηρακλής

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός (14-0) 28

2.Παναθηναϊκός (13-1) 27

3.ΑΕΚ (10-4) 24

4.ΠΑΟΚ (9-4) 22

5.Προμηθέας (6-8) 20

6.Μύκονος (6-8) 20

7.Άρης (6-7) 19

8.Ηρακλής (6-7) 19

9.Καρδίτσα (4-10) 18

10.Περιστέρι (5-8) 18

11.Κολοσσός (4-10) 18

12.Μαρούσι (3-11) 17

13.Πανιώνιος (3-11) 17