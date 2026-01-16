Ο Ηρακλής νίκησε 4-0 τα Θαλασσοπούλια σε αγώνα της Γ’ ΕΠΣΘ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Γ’ ΕΠΣΘ ο Ηρακλής Βόλου νίκησε σχετικά άνετα τα Θαλασσοπούλια Σκιάθου με 4-0. Το σκορ άνοιξε ο Λάιος με σουτ στο 22’, ενώ με τη συμπλήρωση του ημιώρου είχαμε το 2-0 από τον Ισάκ. Το τρίτο γκολ του Ηρακλή ήρθε στο 55ο λεπτό με το σουτ του Κοφινά και το τέταρτο στο 65’ με αυτογκόλ.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Κατσέλος, Πιέτρι, Κούδας, Ναλμπάντης, Μαλαμούλης, Κοφινάς, Κούδας, Μολαϊμέρι, Λάιος, Ισάκ, Τσιαμήτας.

ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ: Τσορμπατζόγλου, Χαρίσης, Τσάμτσας, Μαυροβουβιώτης, Τσιούρης, Μπρόσκα, Βούλγαρης, Ορφανίδης, Αβντιάι, Αβντιάι ΙΙ, Καράι.