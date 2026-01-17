Δράση μόνο στις Σέρρες σήμερα Σάββατο για τη Σούπερ Λιγκ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μόλις ένα παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα Σάββατο (17/1) για το πρωτάθλημα της Super League, με την αυλαία της 17ης αγωνιστικής ν’ ανοίγει στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός-Κηφισιά.

Τέσσερις φορές έχουν συναντηθεί μέχρι τώρα ο Πανσερραϊκός και η Κηφισιά, με όλες τις αναμετρήσεις τους να είναι για το πρωτάθλημα της Super League τη σεζόν 2023-24 και τη φετινή. Τα αποτελέσματα ήταν 4-4 στην Καισαριανή, 1-1 στις Σέρρες για την κανονική διάρκεια, ενώ στα πλέι άουτ είχε κερδίσει στο γήπεδό του ο Πανσερραϊκός με 2-0.

Φέτος, η Κηφισιά επικράτησε με 3-0 στον α’ γύρο του πρωταθλήματος, με δύο γκολ του Λαρούσι και ένα του Πόμπο.

Ο Πανσερραϊκός έχει μόλις μία νίκη στην έδρα του, στις 4 Οκτωβρίου 2025, με 2-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, και αυτή είναι και η μοναδική του στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Συνολικά, έχει μία νίκη και μία ισοπαλία εντός έδρας (με τον Ατρόμητο, 1-1).

Η Κηφισιά έχει ηττηθεί μόλις στα δύο από τα οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια της στο φετινό πρωτάθλημα, από τον Λεβαδειακό την 1η αγωνιστική και από τον ΠΑΟΚ στις 23 Νοεμβρίου 2025. Αυτή ήταν και η τελευταία της ήττα στο πρωτάθλημα και ακολούθησε η νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού και τέσσερις διαδοχικές ισοπαλίες: με τον Βόλο εκτός έδρας, με τον Αστέρα Τρίπολης εντός, με τον Ολυμπιακό εκτός και με την ΑΕΛ εντός.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στη Super League και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

Σάββατο 17/1: Πανσερραϊκός-Κηφισιά (15:30, Novasports 2)

Κυριακή 18/1: ΑΕΛ-Άρης (17:00, Cosmote Sport 1), ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (19:00, Novasports Prime), ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (21:00, Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 19/1: Παναιτωλικός-Λεβαδειακός (18:00, Cosmote Sport 2), ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος (20:00, Cosmote Sport 1), Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός αναβολή.