Ρεπό η Ανόρθωση Βόλου στην 14η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

To πορογραμματισμένο της ρεπό κάνει η Ανόρθωση Βόλου στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών, το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

Σάββατο 17/1

11:45 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
13:30 Ολυμπιακός-Παναθλητικός

Κυριακή 18/1

13:00 Αμύντας-Πανσερραϊκός
15:30 Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας
18:00 Νέα Ιωνία-Αθηναϊκός

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ