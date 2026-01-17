Ρεπό η Ανόρθωση Βόλου στην 14η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών

To πορογραμματισμένο της ρεπό κάνει η Ανόρθωση Βόλου στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών, το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:
Σάββατο 17/1
11:45 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
13:30 Ολυμπιακός-Παναθλητικός
Κυριακή 18/1
13:00 Αμύντας-Πανσερραϊκός
15:30 Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας
18:00 Νέα Ιωνία-Αθηναϊκός
