Ρεπό η Ανόρθωση Βόλου στην 14η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών

To πορογραμματισμένο της ρεπό κάνει η Ανόρθωση Βόλου στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών, το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

Σάββατο 17/1

11:45 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

13:30 Ολυμπιακός-Παναθλητικός

Κυριακή 18/1

13:00 Αμύντας-Πανσερραϊκός

15:30 Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας

18:00 Νέα Ιωνία-Αθηναϊκός