Άρης-Περιστέρι στο Αλεξάνδρειο για την πρόκριση στο Final-8 του Κυπέλλου

To ματς Περιστέρι-Άρης στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της GBL, που γίνεται το τρέχον Σαββατοκύριακο (17-18/1) αναβλήθηκε, καθώς οι δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Άρη στο Αλεξάνδρειο (16:00, ΕΡΤSports 3) στο άνοιγμα της αυλαίας της 2ης αγωνιστικής της Δ’ φάσης στο Κύπελλο μπάσκετ.

Ο αγώνας είναι νοκ άουτ, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για το Final-8 της διοργάνωσης, εκεί όπου έχουν ήδη κλείσει θέση οι ομάδες που κατετάγησαν στις θέσεις 1-4 της Greek Basketball League μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ).

Υπενθυμίζεται ότι η αυλαία των Play In στο Κύπελλο ανδρών άνοιξε την περασμένη Τετάρτη (14/1) στη Λευκάδα, όπου το Μαρούσι νίκησε 76-70 την -κάτοχο του UNICEF Trophy- Δόξα, σε αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική και παρέμεινε… ζωντανό στην διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για το Final-8.

Στο Final-8 του Κυπέλλου, εκτός από τις ομάδες που κατετάγησαν στις θέσεις 1-4 της Greek Basketball League μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, θα μετάσχουν και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ φάσης. Οι οκτώ ομάδες θα αναμετρηθούν σε νοκ άουτ αγώνες μέχρι τον τελικό και την ανάδειξη του κυπελλούχου.

Το πρόγραμμα της Δ’ φάσης:

17/01/2026 Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης-Περιστέρι (8)

28/01/2026 Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Κολοσσός (6)

02/02/2026 Π. Χανιώτη 14.00 Μύκονος-Καρδίτσα (7)

04/02/2026 Δ. Τόφαλος 18.00 Προμηθέας Πάτρας-Μαρούσι (5)

