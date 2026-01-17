Οι κλήσεις για τις Μικτές Κ14 και Κ16 της ΕΠΣ Θεσσαλίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Δευτέρα 19/1/2026 στο Βασδέκειο θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις των Μικτών ομάδων της ΕΠΣ Θεσσαλίας.

Για την Κ14 ώρα προσέλευσης 17:45, ώρα έναρξης 18:00, ώρα λήξης 19:15.

Για την Κ16 ώρα προσέλευσης 19:00, ώρα έναρξης 19:15, ώρα λήξης 20:30.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ο ποδοσφαιριστής οφείλει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο Μικτών ομάδων κ. Αντώνη Δαλούκα (6932387407) ή με τον προπονητή Γιώργο Καλλιακούδα (6973557023). Ο Ενωσιακός προπονητής των Μικτών ομάδων κ. Καλλιακούδας κάλεσε συνολικά 39 ποδοσφαιριστές που είναι οι:

K14 (2012-2013)

1. ΤΣΩΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

3. ΣΙΜΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

4. ΤΑΣΣΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

5. ΑΛΛΑΙΜΠΕΟΥ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

6. ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

7.ΜΑΝΟΣ (ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ)

8. ΜΠΛΕΤΣΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

9. ΜΠΡΙΣΜΠΕΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

10. ΑΓΓΕΛΗΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

11. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

12. ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

13. ΧΑΛΚΙΑΣ (ΣΚΙΑΘΟΣ)

14. ΖΕΜΠΕΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

15. ΠΛΑΙΝΗΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

16. ΛΕΣΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

17. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

18. ΣΑΛΑΤΑΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Κ16 (2010-2011)

1. ΜΟΥΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ)

2. ΡΑΛΛΗΣ (ΝΙΚΗ Β.)

3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

4. ΜΙΝΓΚΟ (ΑΠΟΒ)

5. ΚΟΥΡΕΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

6. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ (ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ)

7. ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

8. ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

9. ΜΠΛΑΓΛΑΤΖΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

10. ΓΚΡΕΤΣΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

11. ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

12. ΓΙΑΧΤΙΔΗΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

13. ΜΕΣΙΤΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ)

14. ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)

15. ΚΥΡΙΤΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

16. ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

17. ΔΙΑΝΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

19. ΜΑΜΠΡΟΥΚ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

20. ΧΟΛΕΒΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

21. ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)