Η αποστολή του Ολυμπιακού Βόλου Β’ για τη Σκόπελο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Γ’ ΕΠΣΘ η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου Β’ αντιμετωπίζει τον Α.Ο.Σκοπέλου στο νησί των Βορείων Σποράδων.

Για τον συγκεκριμένο αγώνα, η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και ο Βαγγέλης Τάχος ανακοίνωσε την αποστολή που αποτελούν οι κάτωθι ποδοσφαιριστές: Χιουκτούρης, Βαγδούτης, Γκλαβίνης, Νταλιπάη, Κουκουβίνος, Μυλωνάς,Μραχίμι, Γεωργάκος, Μιχαηλίδης, Μπουντούκος, Αλουτζανίδης, Μπακατσής,Τσάνι, Λύτρας, Ντίνος, Σγούρας, Αγροκώστας.