Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα (17/1) η αυλαία της 15ης στροφής του πρωταθλήματος της Greek Basketball League. Δράση θα υπάρχει σε Φάληρο, Πάτρα και Καρδίτσα, ενώ την Κυριακή (18/1) γίνονται άλλα δύο παιχνίδια, καθώς αναβλήθηκε το Περιστέρι-Άρης.
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της GBL και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
Σάββατο 17/1
16:00 Ολυμπιακός-Μαρούσι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
16:00 Προμηθέας Πάτρας-Πανιώνιος ΕΡΤSports 1
18:15 Καρδίτσα-ΑΕΚ ΕΡΤSports 4
Κυριακή 18/1
13:00 Μύκονος-Κολοσσός Ρόδου ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
16:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Περιστέρι-Άρης αναβολή
Ρεπό: Ηρακλής
