Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα (17/1) η αυλαία της 15ης στροφής του πρωταθλήματος της Greek Basketball League. Δράση θα υπάρχει σε Φάληρο, Πάτρα και Καρδίτσα, ενώ την Κυριακή (18/1) γίνονται άλλα δύο παιχνίδια, καθώς αναβλήθηκε το Περιστέρι-Άρης.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της GBL και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

Σάββατο 17/1

16:00 Ολυμπιακός-Μαρούσι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16:00 Προμηθέας Πάτρας-Πανιώνιος ΕΡΤSports 1

18:15 Καρδίτσα-ΑΕΚ ΕΡΤSports 4

Κυριακή 18/1

13:00 Μύκονος-Κολοσσός Ρόδου ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Περιστέρι-Άρης αναβολή

Ρεπό: Ηρακλής