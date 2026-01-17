Ένατη «στροφή» στη Β’ Εθνική βόλεϊ Γυναικών

Φαβορί απέναντι στην Άμιλλα Τρικάλων είναι ο Γ.Σ. Αλμυρού στο γήπεδό του για την 9η αγωνιστική της Β’ Εθνικής κατηγορίας βόλεϊ των γυναικών στον όμιλο της ΕΣΠΕΚΕΛ σήμερα Σάββατο (17/1), ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου έχει δύσκολο έργο ως φιλοξενούμενος του δεύτερου ΣΠΑ Καρδίτσας.
Το πρόγραμμα (9η)
17.00 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
18.30 Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΙΛ/ΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
19.00 Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
19.00 ΣΠΑΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
20.00 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΦΟΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Βαθμολογία: ΑΕΛ 24, ΣΠΑΚ 18, Γ.Σ.Α. 18, Σπάρτακος 14, Φοίβος 12, Ασκληπιός 12, Ολυμπιακός Βόλου 10, Άμιλλα 7, Φθία 4, Φιλαθλητικός 1
