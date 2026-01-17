Εκτός έδρας Γ.Σ. Βόλου και Νίκη στο Τοπικό Βόλεϊ Γυναικών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την 7η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Τοπικού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών της ΕΣΠΕΚΕΛ ο Γ.Σ. Βόλου φιλοξενείται σήμερα Σάββατο (17/1) από τον Εθνικό Λάρισας και η Νίκη από τον Γ.Σ. Τυρνάβου για τον 2ο όμιλο.

Το πρόγραμμα (7η)

1ος όμιλος

16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ

17.30 Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

19.30 Γ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Βαθμολογία: Γ.Σ. Βόλου 16, Α.Σ. Φαρσάλων 10, Πασιαλής 10, Εθνικός Λάρισας 9, Απολλώνειος 7, Ακαδημία Τυρνάβου 2

2ος όμιλος

18.00 ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

19.00 Γ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Βαθμολογία: Νίκη 13, Σουφλάρια 11, Πελασγιώτιδα 6, Γ.Σ. Τυρνάβου 6, Φιλαθλητικός Τρικάλων 0.