Εκδήλωση από την Αγία Άννα με θέμα “Ποδόσφαιρο και αυτισμός: Σκοράροντας στη συμπερίληψη”

Εκδήλωση με θέμα “Ποδόσφαιρο και αυτισμός: Σκοράροντας στη συμπερίληψη” διοργανώνει σήμερα Σάββατο 17/1 στις εγκαταστάσεις της η Σχολή Ποδοσφαίρου της Αγίας Άννας. Θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα, μετά και το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα της ανδρικής ομάδας του συλλόγου με τον Πύρασο.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αγίας Άννας αναφέρονται τα εξής: “Η Σχολή Ποδοσφαίρου μας και τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Βόλου – Κέντρο ενώνουν τις δυνάμεις τους άλλη μια φορά για έναν κοινό, ιερό σκοπό: την ενημέρωση και την υποστήριξη των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Με γνώμονα την αγάπη για το παιδί και τη δύναμη της συμπερίληψης, σας προσκαλούμε στην ομιλία με τίτλο: «Η σημασία της άσκησης στη ζωή των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος».

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς το κοινό και έχει ως στόχο να ρίξει φως στα πολλαπλά οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη και την καθημερινότητα των ατόμων με αυτισμό. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα μοιραστούν την τεχνογνωσία τους, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία σε γονείς, εκπαιδευτικούς και προπονητές.

Οι oμιλητές μας:

– Ηλίας Παπαποστόλου: Αθλητικός Επιστήμονας, Σύμβουλος Ορθομοριακής Διατροφής, Wellness Coach και Διευθυντής Σπουδών των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς.

– Τατιάνα Γεννάτου: Λογοθεραπεύτρια.

– Αντιγόνη Ζωγοπούλου: Ψυχολόγος.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ενεργά το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών “Έκφραση και Πράξη”, με την πολύτιμη εμπειρία των Ειδικών Θεραπευτών του.

Θεματολογία

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναλυθούν διεξοδικά τα εξής ζητήματα:

– Κατανόηση του Αυτισμού: Χαρακτηριστικά και συμπτωματολογία.

– Ειδική Φυσική Αγωγή: Ο καθοριστικός ρόλος της στη διαχείριση της ΔΑΦ.

– Τύποι Άσκησης: Ποιες μορφές δραστηριότητας προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη.

– Επιστημονικά Δεδομένα: Παρουσίαση μελετών για την επίδραση της εποπτευόμενης άσκησης.

Πρακτικές Συμβουλές: Πώς να ενσωματώσετε την άσκηση στην καθημερινότητα του παιδιού.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα ενισχύσει την προσπάθειά μας για την ευαισθητοποίηση και την ουσιαστική στήριξη των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Σας περιμένουμε όλους”.