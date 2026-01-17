Εκτός έδρας με τον ΠΑΣ Γιάννινα παίζει ο Α.Ο. Σκοπέλου για την Α2 Γυναικών στο βόλεϊ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο πλαίσιο της 13ης ημέρας της Α2 κατηγορίας βόλεϊ των γυναικών ο Α.Ο. Σκοπέλου θα παίξει εκτός έδρας σήμερα Σάββατο (17/1) με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το ματς αρχίζει στις 6 μ.μ. και οι παίκτριες του Γιάννη Τσακάλη θα επιδιώξουν να πανηγυρίσουν το πρώτο τους “διπλό”, αφού οι μέχρι τώρα νίκες τους σημειώθηκαν μέσα στο νησί των Βορείων Σποράδων. Να σημειωθεί ότι ο Α.Ο. Σκοπέλου είναι αυτή τη στιγμή στην 6η θέση με 12 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι 8ος με οκτώ πόντους στο ενεργητικό του.

Το πρόγραμμα (13η)

Σάββατο 17/1

16.00 Φοίνικας Αλεξανδρούπολης-Ανδροσθένης Θάσου

17.30 Αίας Ευόσμου-Νίκη Αλεξανδρούπολης

18.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Α.Ο. Σκοπέλου

Κυριακή 18/1

17.00 ΧΑΝΘ-Ηρακλής Θεσσαλονίκης