Εκτός έδρας με τον ΠΑΣ Γιάννινα παίζει ο Α.Ο. Σκοπέλου για την Α2 Γυναικών στο βόλεϊ

Στο πλαίσιο της 13ης ημέρας της Α2 κατηγορίας βόλεϊ των γυναικών ο Α.Ο. Σκοπέλου θα παίξει εκτός έδρας σήμερα Σάββατο (17/1) με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το ματς αρχίζει στις 6 μ.μ. και οι παίκτριες του Γιάννη Τσακάλη θα επιδιώξουν να πανηγυρίσουν το πρώτο τους “διπλό”, αφού οι μέχρι τώρα νίκες τους σημειώθηκαν μέσα στο νησί των Βορείων Σποράδων. Να σημειωθεί ότι ο Α.Ο. Σκοπέλου είναι αυτή τη στιγμή στην 6η θέση με 12 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι 8ος με οκτώ πόντους στο ενεργητικό του.
Το πρόγραμμα (13η)
Σάββατο 17/1
16.00 Φοίνικας Αλεξανδρούπολης-Ανδροσθένης Θάσου
17.30 Αίας Ευόσμου-Νίκη Αλεξανδρούπολης
18.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Α.Ο. Σκοπέλου
Κυριακή 18/1
17.00 ΧΑΝΘ-Ηρακλής Θεσσαλονίκης
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.