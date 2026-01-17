Θέλει να «βουλιάξει» την Τουρκία του Κώστα Λούδη η Εθνική πόλο ανδρών

Με ψυχικό σθένος και αγωνιστική ωριμότητα, η Εθνική μας ομάδα πέτυχε μια συγκλονιστική νίκη επί της Κροατίας την Πέμπτη, έκανε το “3 στα 3” στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και μπαίνει με πλεονέκτημα στον νέο Όμιλο των “6”, κάτι που τη φέρνει από νωρίς πολύ κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι διεθνείς μας κρατούν χαμηλά τους τόνους και θέλουν να συνεχίσουν να δείχνουν σοβαρότητα και υπομονή, προκειμένου να… τελειώσουν τη δουλειά, κάνοντας το καθήκον τους και στους επόμενους τρεις αγώνες (κατά σειρά με Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία), όπου πιθανότατα θα χρειαστούν δύο ακόμα νίκες -κάτι που φαντάζει εφικτό-, αλλά θα επιδιώξουν να πάρουν τρεις, για να είναι σίγουροι.

Η Τουρκία, την οποία οι διεθνείς μας θέλουν να “βουλιάξουν” σήμερα, προκρίθηκε ως 3η από τον Δ’ όμιλο, καθώς νίκησε μόνο τη Σλοβακία, ενώ έχει ως προπονητή τον Έλληνα Κώστα Λούδη. Η παράδοση είναι άκρως ευνοϊκή για την Ελλάδα, στα μεταξύ τους παιχνίδια στο παρελθόν και η ομάδα μας θα επιδιώξει να πετύχει μια επικράτηση που θα δώσει ακόμα περισσότερη ώθηση για τη συνέχεια. Στη 14άδα γι αυτό το παιχνίδι, αλλά και για το επόμενο με την Ιταλία, δεν θα βρίσκεται ο αρχηγός της ομάδας Ντίνος Γενηδουνιάς, που τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την European Aquatics για την αποβολή του χωρίς αντικατάσταση (βίαιο χτύπημα) στον αγώνα με την Κροατία. Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ: 2010: Ζάγκρεμπ: 10-7, 2012: 20-2, 2016: 21-6, 2018: 27-1.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΥ (των “6”)

1.ΕΛΛΑΔΑ 6

2.Ιταλία 6

3.Κροατία 3

4.Ρουμανία 3

5.Τουρκία 0

6.Γεωργία 0

Το πρόγραμμα στον Στ’ όμιλο:

Σάββατο 17/1

16:30 Γεωργία-Ιταλία

19:00 Ελλάδα-Τουρκία

21:30 Κροατία-Ρουμανία

Δευτέρα 19/1

16:30 Γεωργία-Ρουμανία

19:00 Κροατία-Τουρκία

21:30 Ελλάδα-Ιταλία

Τετάρτη 21/1

16:30 Τουρκία-Γεωργία

19:00 Ρουμανία-Ελλάδα

21:30 Ιταλία-Κροατία

Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα (βαθμούς και γκολ) απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τον όμιλό τους. Οι δύο πρώτες θα προκριθούν στο ημιτελικά, οι άλλες τέσσερις ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους θα παίξουν με τις ομάδες του Στ΄ Ομίλου, που θα έχουν την ίδια κατάταξη, για τις θέσεις 5-12.