Θέλει να «βουλιάξει» την Τουρκία του Κώστα Λούδη η Εθνική πόλο ανδρών

Σήμερα Σάββατο στις 19.00 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Η Εθνική Πόλο Ανδρών μπαίνει στη δεύτερη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, όπου πρώτη της αντίπαλος θα είναι η Τουρκία σήμερα στις 19.00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με τους Έλληνες διεθνείς να θέλουν τη νίκη, για να διατηρήσουν το απόλυτο, κάτι που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση.

Με ψυχικό σθένος και αγωνιστική ωριμότητα, η Εθνική μας ομάδα πέτυχε μια συγκλονιστική νίκη επί της Κροατίας την Πέμπτη, έκανε το “3 στα 3” στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και μπαίνει με πλεονέκτημα στον νέο Όμιλο των “6”, κάτι που τη φέρνει από νωρίς πολύ κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι διεθνείς μας κρατούν χαμηλά τους τόνους και θέλουν να συνεχίσουν να δείχνουν σοβαρότητα και υπομονή, προκειμένου να… τελειώσουν τη δουλειά, κάνοντας το καθήκον τους και στους επόμενους τρεις αγώνες (κατά σειρά με Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία), όπου πιθανότατα θα χρειαστούν δύο ακόμα νίκες -κάτι που φαντάζει εφικτό-, αλλά θα επιδιώξουν να πάρουν τρεις, για να είναι σίγουροι.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΥ (των “6”)

1.ΕΛΛΑΔΑ 6

2.Ιταλία 6

3.Κροατία 3

4.Ρουμανία 3

5.Τουρκία 0

6.Γεωργία 0

Το πρόγραμμα στον Στ’ όμιλο:

Σάββατο 17/1

16:30 Γεωργία-Ιταλία

19:00 Ελλάδα-Τουρκία

21:30 Κροατία-Ρουμανία

Δευτέρα 19/1

16:30 Γεωργία-Ρουμανία

19:00 Κροατία-Τουρκία

21:30 Ελλάδα-Ιταλία

Τετάρτη 21/1

16:30 Τουρκία-Γεωργία

19:00 Ρουμανία-Ελλάδα

21:30 Ιταλία-Κροατία

Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα (βαθμούς και γκολ) απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τον όμιλό τους. Οι δύο πρώτες θα προκριθούν στο ημιτελικά, οι άλλες τέσσερις ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους θα παίξουν με τις ομάδες του Στ΄ Ομίλου, που θα έχουν την ίδια κατάταξη, για τις θέσεις 5-12.

 

