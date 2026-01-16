Επίσημα στο Αιγάλεω ο Σαποβάλοφ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

O Σαποβάλοφ, μετά τη λύση συνεργασίας του με τη Νίκη, συμφώνησε με το Αιγάλεω, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα (16/1) επίσημα την απόκτησή του.

Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει την απόκτηση του Aleksandr Sapovalov, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 22χρονος επιθετικός (γεννημένος στις 28/02/2003) αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού φορ, έχει ύψος 1,74 μ. και είναι διεθνής με την Εθνική Εσθονίας U21. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με ταχύτητα, ένστικτο στο γκολ και καλή παρουσία στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Το πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στην Νίκη Βόλου.

Η οικογένεια του Αιγάλεω τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα».