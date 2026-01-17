Για την επιστροφή στα τρίποντα η Νίκη με Νέστο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αγωνίζεται σήμερα Σάββατο στις 15.00 στο Π. Μαγουλάς

Τον Νέστο Χρυσούπολης, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2, υποδέχεται η Νίκη στο Π. Μαγουλάς σήμερα Σάββατο (17/1, 15.00, sportal.gr) και μετά από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με Καβάλα και ΠΟΤ Ηρακλή, που την έφεραν στο μείον έξι από την κορυφή, επιβάλλεται να επιστρέψει στα τρίποντα.

Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το 2Χ2 στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας του 1ου ομίλου, ώστε να φτάσει τους 39 βαθμούς και να ξεκινήσει με 20 τα πλέι οφ.

Από κει και πέρα οι Βολιώτες περιμένουν και το αποτέλεσμα του ντέρμπι ΠΟΤ Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας, γνωρίζοντας πως με νίκη των γηπεδούχων ή ισοπαλία, θα αρχίσουν το μίνι πρωτάθλημα ανόδου με μείον δύο βαθμούς από την πρώτη θέση.

Η Νίκη διαθέτει την καλύτερη έδρα του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 με έξι νίκες και δύο ισοπαλίες και τον καλύτερο συντελεστή τερμάτων ως γηπεδούχος στην κατηγορία με 22-2 μαζί με την Καλαμάτα στον 2ο όμιλο, που έχει 23-3.

Από την άλλη ο Νέστος Χρυσούπολης έχει πάρει τους πέντε από τους δεκαπέντε βαθμούς στα εκτός έδρας ματς, όπου μετρά μία νίκη, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες με τέρματα 6-11.

Η αποστολή της Νίκης

Η αποστολή της Νίκης για τη σημερινή (17/1) αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης στο Π. Μαγουλάς για την 17η αγωνιστική της SL2 αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές και μεταξύ αυτών βρίσκεται για πρώτη φορά και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Κώστας Πλέγας. Αναλυτικά: Θανάσης Γκαραβέλης, Θέμης Τσέλιος, Χουάν Μανουέλ Αρίας, Βάσκο Γκαντέλιο, Νίκος Μπαξεβάνος, Άνταμ Τζανετόπουλος, Χρήστος Σιούτας, Ζογκ Ντιαλόσι, Νταμιάν Σίλβα, Παύλος Έππας, Χρήστος Βουτσάς, Κώστας Πλέγας, Αχιλλέας Σαλαμούρας, Ραφαήλ Πέττας, Αλέξανδρος Λώλης, Ντούσαν Στοΐλκοβιτς, Βίκτορ Φερνάντεθ, Αν. Τσέλιος, Πέτρος Γιακουμάκης, Γιάννης Λουκίνας, Ζαν Μπαπτίστ Λεό.

Εκτός αποστολής είναι ο τιμωρημένος Κιβρακίδης και οι Βέλλιος, Μπαριέντος, Στεργιάκης, Τζιώρας, Νταϊλάνι, Κουτσιμπάνας, Βενέτης.

Η αποστολή του Νέστου

Με 20 παίκτες ήρθε στον Βόλο για το σημερινό ματς με τη Νίκη ο Νέστος Χρυσούπολης. Αυτοί είναι οι: Μούτσα, Αστράς, Δερμιτζάκης, Γκιώνης, Δημητριάδης, Γιαξής, Τσίκος, Κωστίκα, Σαπουντζής, Ψάλτης, Σταυρόπουλος, Λέλεκας, Ντοριάν, Ντοναλντόνι, Γκάτα, Φράνκο Σέα, Γλυνός, Βρύζας, Εσονό, Κομλιάς.

Οι βασικοί Τσαμούρης και Δαλιανόπουλος είναι εκτός λόγω τιμωρίας (σ.σ. αποβλήθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β’). Με την αποστολή δεν ταξίδεψε και ο νεοαποκτηθείς Γιώργος Δούμτσης.

Ο διαιτητής

Στο σημερινό παιχνίδι διαιτητής ορίστηκε ο Αθανάσιος Μπούτσικος της ΕΠΣ Μακεδονίας, με βοηθούς του τους Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο και Αναστάσιο Φράγιο από την ίδια Ένωση. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Θωμάς Μαυρίδης της ΕΠΣ Ημαθίας και παρατηρητής διαιτησίας ο Γιάννης Κουζάκης της ΕΠΣ Θεσσαλίας.

Η παράδοση

Στις 16 Ιανουαρίου του 1994 είχε έρθει για τελευταία φορά ο Νέστος στο Π. Μαγουλάς, χάνοντας τότε με 1-0 από τη Νίκη για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Η Νίκη μετρά το 3Χ3 με την ομάδα της Χρυσούπολης ως γηπεδούχος, καθώς την έχει κερδίσει με 1-0 και στις 31/1/1988 για τη Γ’ Εθνική και με 3-0 στη Β’ Εθνική στις 17/10/1973.

Τα εισιτήρια

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον σημερινό αγώνα θα διατίθενται από τις 12:00μ. έως και την έναρξή του από το εκδοτήριο του γηπέδου. Η είσοδος για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών είναι δωρεάν, με την απαραίτητη συνοδεία κηδεμόνα.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 20 ευρώ για τη σκεπαστή κερκίδα και 10 ευρώ για το πέταλο της οδού Μαιάνδρου.

Το πρόγραμμα

Α’ όμιλος (17η)

Σάββατο 17/1 (15.00)

ΠΟΤ Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας

Καυτανζόγλειο,

Action 24-Athletiko.gr

Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης

«Π. Μαγουλάς», Sportal.gr

Αστέρας Τρίπολης Β’-Καμπανιακός

«Θ. Κολοκοτρώνης», Athletiko.gr

Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα

«Ανθή Καραγιάννη», Sportal.gr

Μακεδονικός-ΠΑΟΚ Β’

Γήπ. Μακεδονικού, Sportal.gr

Βαθμολογία

1.Αναγέννηση Καρδίτσας 39

2.ΠΟΤ Ηρακλής 38

3.Νίκη Βόλου 33

4.Αστέρας Τρίπολης Β’ 28

……………………………………………….

5.Καβάλα 19

6.ΠΑΟΚ Β’ 18

7.Νέστος Χρυσούπολης 15

8.Καμπανιακός 15

9.ΠΑΣ Γιάννινα 10

10.Μακεδονικός 6

Β’ όμιλος (17η)

Κυριακή 18/1

Ηλιούπολη-Ολυμπιακός Β’

Γήπ. Ηλιούπολης, Mega News

Μαρκό-Καλλιθέα

Γήπ. Μαρκόπουλου, Sportal.gr

Χανιά-Αιγάλεω

Γηπ. Περιβολίων, Sportal.gr

Παναργειακός-Καλαμάτα

ΔΑΚ Άργους, Sportal.gr

Πανιώνιος-Ελλάς Σύρου

Γήπ. Νέας Σμύρνης, Athletiko.gr

Βαθμολογία

1.Καλαμάτα 44

2.Πανιώνιος 39

3.Μαρκό 28

4.Ολυμπιακός Β’ 24

………………………………….

5.Ελλάς Σύρου 23

6.Καλλιθέα 22

7.Αιγάλεω 14

8.Χανιά 12

9.Ηλιούπολη 11

10.Παναργειακός 5

Χρήστος Θανασούλης