Εννέα αγώνες σήμερα (17/1) για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη μάχη της παραμονής στην Α' κατηγορία

Εννέα αγώνες έχουμε σήμερα Σάββατο (17/1) για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ και οι πέντε είναι για την Α’ κατηγορία. Όμως θα εστιάσουμε σε δύο από αυτούς που είναι πολύ σημαντικοί στη μάχη για την παραμονή, αφού θα κοντραριστούν οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας.

Στο βοηθητικό του ΕΑΚ ο Τοξότης θα υποδεχθεί την Ακρόπολη. Μόλις δύο βαθμούς έχουν οι γηπεδούχοι και πέντε η ομάδα του Σέσκλου. Επίσης, στην Αγία Παρασκευή η ομώνυμη ομάδα θα φιλοξενήσει τη Σκιάθο. Και εδώ οι γηπεδούχοι έχουν μόνο δύο βαθμούς, ενώ οι νησιώτες βρίσκονται στην 11η θέση με έξι πόντους.

Ασφαλώς σημαντικό είναι και το ματς του Olimpico ανάμεσα στους ισόβαθμους της 3ης θέσης Αγία Άννα και Πύρασο.

Όσον αφορά τις μικρότερες κατηγορίες, στην Ευξεινούπολη θα γίνει το ντέρμπι κορυφής της Γ’ Τοπικής ανάμεσα στη Δήμητρα και τον Ιάσονα Α.Μ.

Αναλυτικά, το σημερινό πρόγραμμα και οι διαιτητικές τριάδες:

Α’ ΕΠΣΘ (12η)

Olimpico, 15.00

Αγία Άννα-Πύρασος:

Νικόπουλος, Κ. Τασιόπουλος,

Κίττος (Καρδαράς)

Βοηθ. ΕΑΚ, 15.00

Τοξότης-Ακρόπολη:

Ευσταθιάδης, Δημητράκης,

Γερμάνης (Μπορίτας)

Λεχωνίων, 15.00

Ε.Λ. Νηλέας-Αίας:

Κορέντης, Αγγελόπουλος,

Νικολαής (Ασκητής)

Βασδέκειο, 19.00

Ατρόμητος-Αστέρας:

Δροσίνης, Κούστας,

Τσάγγαρης (Χαραλαμπίδης).

Αγ. Παρασκευής, 19.00

Αγ. Παρασκευή-Σκιάθος:

Δ. Σακκάς, Κολώνιας,

Κατσιφός (Χαραλαμπίδης)

Β’ ΕΠΣΘ (11η)

Καλών Νερών, 15.00

Α.Ε. 2002-Μυρμηδόνες:

Παγωνόπουλος, Π. Σακκάς,

Γκούρης (Σανίδας)

Βασδέκειο, 16.00

ΝΠΣ Βόλος Β’-Πανιώνιος:

Κούστας, Δροσίνης,

Τσάγγαρης (Μπούκλας)

Αγριάς, 18.30

Άνω Λεχώνια-Φ.Θ. Αγχίαλος:

Σεσέντος, Λούντβιξ,

Βλαχόπουλος (Ρούσης)

Γ’ ΕΠΣΘ (9η)

Ευξεινούπολης, 15.00

Δήμητρα-Ιάσων Α.Μ.:

Πατσιαούρας, Πανανός,

Κράλλης (Μαραγκός)