Η Αργώ υποδέχεται τις Αμαζόνες για την Pre League στο βόλεϊ γυναικών

Για την 13η αγωνιστική της Pre League η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Αργούς υποδέχεται σήμερα (17/1) στις 6 το απόγευμα στην Αγριά τις Αμαζόνες Νέας Ερυθραίας με στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα, που θα αποτελέσει την απαρχή μίας ανοδικής πορείας στη συνέχεια.
Βέβαια, το έργο των γηπεδούχων, που είναι τελευταίες με έναν βαθμό, είναι πολύ δύσκολο απέναντι στις δεύτερες της κατάταξης με 23 πόντους.
Το πρόγραμμα (13η)
Σάββατο 17/1
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 15.00
Ηρακλής Κηφισιάς-Ναύαρχος Βότσης
Γυμναστήριο Βριλησσίων, 15.15
Φ.Ο. Βριλησσίων-Ο.Φ.Η.
Δ.Α.Κ. Ασβεστοχωρίου, 18.00
Νέα Γενεά-Απολλώνιος Κερατσινίου
Αγριάς, 18.00
Αργώ Βόλου-Αμαζόνες Νέας Ερυθραίας
Κ.Α.Π.Π.Α. 2000, 18.00
Ο.Π.Α.Θ. Περσέας-Πορφύρας Νέας Φρεαττύδας
