Τον Γιάννη Ντινιωτάκη απέκτησε ο Σαρακηνός, με τον 31χρονο μεσοεπιθετικό να προέρχεται από την Αγία Άννα.

«Ο Α.Σ. Σαρακηνός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Ντινιωτάκη.

Ο Γιάννης είναι 31 ετών (14/6/1994) και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Πρόκειται για μια σημαντική μεταγραφή για την ομάδα μας, με βάση το βαρύ βιογραφικό που έχει ο συγκεκριμένος αθλητής. Πιο συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε ιστορικές ομάδες όπως Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου, Αστέρα Τρίπολης, Ιωνικό, Κέρκυρα, Παναρκαδικό, Ηρακλή Ψαχνών, Ηλιούπολη, Επισκοπή, Θεσπρωτό, Αιολικό και Εθνικό Πειραιά.

Εκτός των ομάδων φυσικά, γνωρίζει πολύ καλά την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται φέτος ο σύλλογος, καθώς έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα με Ηλιούπολη και Αιολικό, αλλά και ανόδους με τη Νίκη Βόλου, τη Σαντορίνη και τη Θύελλα Καμαρίου.

Το Δ.Σ. τον καλωσορίζει στην οικογένεια και του εύχεται υγεία και επιτυχίες με την ομάδα μας».