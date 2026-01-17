Ντέρμπι Βόλου-Ηρακλή Θεσσαλονίκης στο χάντμπολ στις 18.00

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επιστροφή στη δράση για τον Volos Handball Club μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων. Σήμερα στις 6 μ.μ. στο ΕΑΚ η βολιώτικη ομάδα για την 11η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου φιλοξενεί τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αν τον κερδίσει τον «πιάνει» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας σε ένα παιχνίδι κομβικό για τη συνέχεια.

Σε ανακοίνωση-κάλεσμα ο βολιώτικος σύλλογος αναφέρει τα εξής: «Μια ματιά στη βαθμολογία αρκεί, για να πείσει τον οποιοδήποτε. Ο Volos Handball Club είναι τρίτος και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής τον δεύτερο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Με την παρουσία όλων θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα βήμα ακόμα πιο ψηλά. Το Σάββατο 17/1, στις 18:00, γεμίζουμε το σπίτι μας».