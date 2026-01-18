Ισοπαλία 3-3 με ανατροπή για την Κ19 της Νίκης (photos)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο Βασδέκειο απέναντι στον Νέστο

Για την 11η αγωνιστική του 1ου ομίλου του πρωταθλήματος Κ19 της Σούπερ Λιγκ 2, η Νίκη ήρθε ισόπαλη 3-3 σήμερα Κυριακή (18/1) στο Βασδέκειο με τον Νέστο Χρυσούπολης σ’ ένα εντυπωσιακό παιχνίδι.

Έτσι, η ομάδα του Θάνου Θεοδώρου είναι μόνη 6η με 11 βαθμούς, ξεπερνώντας με τον πόντο που πήρε την Καβάλα, ενώ ο Νέστος είναι 8ος με 7 βαθμούς.

Η Νίκη έμεινε πίσω στο σκορ με 0-2 και 1-3, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να ισοφαρίσει. Μάλιστα, η ανατροπή θα μπορούσε να είναι και ολική, αν ο Ζαχαριουδάκης, που κέρδισε το πέναλτι στη φάση του τρίτου γκολ των γηπεδούχων, νικούσε στο 90’ τον τερματοφύλακα Παπαδάκη, ο οποίος απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ που επιχείρησε εντός περιοχής, αποσοβώντας το 4-3.

Αρχικά, είχε μειώσει σε 1-2 στο 30’ ο Γκουγκουλιάς και με απευθείας φάουλ και πέναλτι στο 71’ και το 78’ ο Θεόκλητος Παππάς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

ΝΙΚΗ Κ19 (Θεοδώρου): Τάγκας, Καραγκούνης, Πλιακοστάθης, Πασιάς (79’ Γουδίνης), Παπάς, Μπολούτσος (25’ Ζαχαριουδάκης), Γκουγκουλιάς (79’ Ζαρίφης), Παντελής (71’ Δενελάβας), Ρουσμένης (71’ Σπηλιόπουλος), Γκάγκας, Μέκσι

Αποτελέσματα (11η)

Καβάλα-Καμπανιακός 4-1

Παναργειακός-ΠΑΣ Γιάννινα 0-2

Νίκη-Νέστος 3-3

Μακεδονικός-ΠΟΤ Ηρακλής (21/1)

Ρεπό: Αναγέννηση Καρδίτσας.

Βαθμολογία: Μακεδονικός 25, ΠΑΣ Γιάννινα 25, ΠΟΤ Ηρακλής 16, Καμπανιακός 14, Παναργειακός 13, Νίκη 11, Καβάλα 10, Νέστος 7, Αναγέννηση Καρδίτσας 3.

Χρήστος Θανασούλης

Δείτε φωτορεπορτάζ από την αναμέτρηση: