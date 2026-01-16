Ρήγας Φεραίος: “Στον δρόμο για την κορυφή”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η διοίκηση του Ρήγα Φεραίου εξέδωσε ανακοίνωση-κάλεσμα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Γ.Σ. Αλμυρού με τίτλο “Στον δρόμο για την κορυφή”.

Αναλυτικά: “Η ομάδα μας συνεχίζει την πορεία της και αυτή την Κυριακή αντιμετωπίζει την αξιόμαχη ομάδα του Αλμυρού, σε ένα πραγματικό ντέρμπι γεμάτο ένταση και πάθος!

Καλούμε όλους τους φιλάθλους να βρεθούν στο πλευρό μας, να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και να τη σπρώξουμε όλοι μαζί σε ακόμη μία μεγάλη νίκη. Στάδιο Αλμυρού, Κυριακή 18/11/26 και ώρα 15:00″.