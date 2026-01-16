Θεοδοσιάδης: “Ό,τι ισχύει για μας, ισχύει και για τον αντίπαλο”

Σύμφωνα με τον έμπειρο τεχνικό δεν επηρεάζει τον Ολυμπιακό Β. η ώρα διεξαγωγής του αγώνα με τον Θησέα
Στον Ολυμπιακό Βόλου προετοιμάζονται εντατικά για το παιχνίδι με τον Θησέα, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Κυριακής (18/1). Το μοναδικό πρόβλημα έχει να κάνει με μία κάκωση στο γόνατο του Γιώργου Μπάλλα που τον ανάγκασε για ένα διήμερο να ακολουθήσει ατομικό και φυσικά πιο συντηρητικό πρόγραμμα. Ωστόσο, σήμερα Παρασκευή (16/1) πιστεύεται ότι θα προπονηθεί κανονικά με τους συμπαίκτες του.

Στο “ερυθρόλευκο” στρατόπεδο δεν σκέφτονται τίποτε άλλο πέραν της νίκης, με τον τεχνικό Σάκη Θεοδοσιάδη να δηλώνει στο Magnesiasports: “Θα αντιμετωπίσουμε τον Θησέα όπως και όλους τους προηγούμενους αντιπάλους. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος και είναι η κατάκτηση των τριών βαθμών. Με σοβαρότητα και πειθαρχία στο παιχνίδι μας πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε”.

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί πρωί και αν αυτό μπορεί να επηρεάσει τους παίκτες του Ολυμπιακού, ο κ. Θεοδοσιάδης ήταν κατηγορηματικός: “Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει το ότι ο αγώνας είναι πρωινός. Εξάλλου, ό,τι ισχύει για μας, ισχύει και για τον αντίπαλο. Και οι δύο ομάδες θα παίζουμε ταυτόχρονα, οπότε το ζητούμενο για μας είναι να δείξουμε ξεκάθαρα τις προθέσεις μας για το νικηφόρο αποτέλεσμα από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα”.

