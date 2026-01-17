Σταμάτησε το σερί των δέκα ηττών ο Πανσερραϊκός (βαθμολογία)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τέλος στο σερί των δέκα ηττών κατόρθωσε να βάλει ο Πανσερραϊκός, ο οποίος νίκησε με ανατροπή στα τελευταία λεπτά με σκορ 2-1 την Κηφισιά στις Σέρρες, στο μοναδικό σαββατιάτικο (17/1) της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων είχε καταφέρει μάλιστα να προηγηθεί στο ματς, χάρη στο τέρμα του Χρυσόπουλου στο 30ο λεπτό, ωστόσο οι παίκτες του Σαραγόσα δεν τα παράτησαν και αφού ισοφάρισαν αρχικά με τον Γκελασβίλι στο 59′, έφεραν «τούμπα» τον αγώνα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Μασκανάκη, που μόλις είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι.

Έτσι τα «λιοντάρια» ανέβηκαν στους οκτώ βαθμούς αλλά παραμένουν στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας πάρει ωστόσο ψυχολογία για τη συνέχεια. Στον αντίποδα, η Κηφισιά έμεινε στους 19 πόντους και στην 8η θέση.

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βόλνεϊ, Κάλινιν, Τσαούσης, Λιάσος (46’ Καρέλης), Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Σοφιανός (53’ Μπρουκς), Ίβαν (89’ Μασκανάκης)

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ (63’ Σιμόν), Σόουζα, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Έμπο (90+4’ Μούσιολικ), Αμανί (63’ Πέρεθ), Πόμπο, Αντόνισε, Ζέρσον (75’ Νούνελι), Χριστόπουλος (75’ Θεοδωρίδης).

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 39 (33-8)

2.ΠΑΟΚ 38 (34-12)

3.ΑΕΚ 38 (27-12)

4.Λεβαδειακός 31 (39-18)

5.ΝΠΣ Βόλος 25 (19-21)

6.Παναθηναϊκός 25 (24-17)

7.Άρης 21 (14-17)

8.Κηφισιά 19 (24-26)

9.Παναιτωλικός 15 (14-27)

10.ΟΦΗ 15 (19-27)

11.Ατρόμητος Αθηνών 13 (14-22)

12.Αστέρας Τρίπολης 13 (15-23)

13.ΑΕΛ 10 (14-28)

14.Πανσερραϊκός 8 (9-41)

*Δεν έχει γίνει το ματς Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

**Ματς περισσότερο έχουν Πανσερραϊκός και Κηφισιά