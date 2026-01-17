Αποτελέσματα και βαθμολογία στην Α1 ΕΣΚΑΘ (14η αγωνιστική)

Αμετάβλητη έμεινε η κατάσταση στις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Α1 ΕΣΚΑΘ, καθώς νίκησαν και ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός Βόλου, που έφτασε στο 11-2, αλλά και η Αγριά και οι Δαναοί Τρικάλων, που ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής στο 10-3.

Αποτελέσματα (14η)

Αγριά-Α.Ο. Σουφλάρια 75-53

Νέος Κεραυνός Λάρισας-Δαναοί Τρικάλων 74-78

Πασιαλής Μουζακίου-Σπάρτακος Λάρισας 70-74

Ίωνας Βόλου-Ολυμπιακός Βόλου 65-80

ΝΕΣ Λάρισας-Δαναός 2022 104-64

Πολυαθλητικό Τρικάλων-ΑΕΛ αναβολή για τις 28/1

Ρεπό: Α.Ε. Τρικάλων

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός Βόλου 24 (11-2)

2.Αγριά 23 (10-3)

3.Δαναοί Τρικάλων 23 (10-3)

4.Α.Ε. Τρικάλων 21 (9-3)

5.Ίωνας 21 (8-5)

6.Πολυαθλητικό Τρικάλων 20 (8-4)

7.ΝΕ.Σ. Λάρισας 19 (6-7)

8.Σπάρτακος Λάρισας 19 (6-7)

9.ΑΕΛ 18 (6-6)

10.Σουφλάρια 16 (3-10)

11.Πασιαλής Μουζακίου 16 (3-10)

12.Νέος Κεραυνός 15 (2-11)

13.Δαναός 2022 14 (1-12)

 

