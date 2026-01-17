Η Εθνική πόλο συνέτριψε με 20-8 την Τουρκία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έκανε ένα ακόμη βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Η Εθνική ομάδα πόλο έκανε το καθήκον της στην πρεμιέρα της Β’ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου. Επικράτησε άνετα της Τουρκίας με 20-8 επιβεβαιώνοντας τη διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Με σοβαρότητα, ρυθμό και καθαρό μυαλό, η «γαλανόλευκη» επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και ολοκλήρωσε μια επαγγελματική εμφάνιση που της δίνει ώθηση για τη συνέχεια.

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία (19/1, 21.30) εκεί όπου θα κριθούν πολλά για την πορεία της στη διοργάνωση. Η Ελλάδα χρειάζεται τουλάχιστον έναν βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει στη συνέχεια τη Ρουμανία, ώστε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Παρά την απουσία του τιμωρημένου Γενηδουνιά, η Εθνική ομάδα ξεκίνησε με κεκτημένη ταχύτητα από την αναμέτρηση με την Κροατία και προηγήθηκε 4-0 στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Το 4ο τέρμα μάλιστα του αρχηγού σε αυτό το ματς Στέλιου Αργυρόπουλου ήταν και πάλι μαγικό αφού…αλλού κοίταζε και αλλού σούταρε!

Η Τουρκία του Κώστα Λούδη μείωσε 4-3 εκμεταλλευόμενη μία χαλάρωση στην ελληνική άμυνα, αλλά ο Κώστας Κάκαρης και ο Στάθης Καλογερόπουλος με σουτ από το κέντρο και σε κενή εστία (ο αντίπαλος τερματοφύλακας είχε προωθηθεί) έγραψαν το 6-3 του α’ οκτάλεπτου.

Δεν υπήρχε πλέον όρεξη για νέα σκαμπανεβάσματα και με τη λήξη της β’ περιόδου η «γαλανόλευκη» ξέφυγε με +8 (12-4) με επί μέρους 6-1 από δύο τέρματα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και από ένα των Βαγγέλη Πούρου, Αριστείδη Χαλυβόπουλου, Κώστα Κάκαρη και Στάθη Καλογερόπουλου. Το νερό πλέον, είχε μπει στο αυλάκι…

Η διαφορά όλο και ανέβαινε, έγινε και διψήφια με το 15-5 από τον Παπαναστασίου στα 5’.55’’ από τη λήξη της γ’ περιόδου. Ο «Παπ» με το εκπληκτικό 6/6 έγραψε το 17-7 με το «καλημέρα» της τελευταίας περιόδου (5/5 είχε ο Καλογερόπουλος). Εν τέλει η διαφορά «έκλεισε» στο +12 με την Εθνική μας να έχει 7/11 στον παραπάνω και την Τουρκία 1/5.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γιενέρ, Ογκουζάν, Ακάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμαζόγλου, Αλπμάν, Γιουτάζ, Κάχραμαν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου 2, Κανέρ 1.