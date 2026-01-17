Ο Άρης κέρδισε 93-75 το Περιστέρι και προκρίθηκε στο Φάιναλ 8 του Κυπέλλου μπάσκετ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μπορεί το παιχνίδι του Περιστερίου με τον Άρη για την GBL να αναβλήθηκε, αλλά οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για το Κύπελλο Ελλάδος, με τον Άρη να επικρατεί εύκολα 93-75 και να γίνεται η πέμπτη ομάδα του Φάιναλ 8.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν με το πόδι στο γκάζι, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Από το πρώτο λεπτό είχαν καταφέρει να επιβάλουν τον ρυθμό τους και προηγήθηκαν 19-12. Όμως το Περιστέρι ροκάνισε τη διαφορά και μείωσε στο καλάθι (25-23) με τη λήξη της α’ περιόδου.

Ωστόσο, ο Άρης ανέβασε ξανά στροφές στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τρία διαδοχικά τρίποντα του Κουλμπόκα έδωσαν εκ νέου διψήφια διαφορά στους Θεσσαλονικείς (38-27), οι οποίοι κυριάρχησαν τόσο επιθετικά όσο και στα ριμπάουντ. Με τους Κουλμπόκα και Μήτρου-Λονγκ σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και ποσοστό 60% από τα 6,75 μ., ο Άρης πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Μετά την ανάπαυλα, η εικόνα του ματς δεν άλλαξε με τον Άρη να εκτοξεύει τη διαφορά στους 19 πόντους μετά από τρίποντο του Χαρέλ για το 63-44 και με το Περιστέρι να κάνει συνεχώς λάθη δείχνοντας πώς έχει χάσει τη συγκέντρωσή του. Ο Άρης διατήρησε τα “ηνία” της αναμέτρησης και έφτασε στη νίκη με 93-75.

Δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75.

ΑΡΗΣ (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (5/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζόουνς 22 (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 10/10 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νουά 7, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Καζαμίας 5 (1/1 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Χάρελ 7 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άντζουσιτς 11, Αντετοκούνμπο (6 ριμπάουντ), Κουλμπόκα 19 (2/3 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (5/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καρντένας 5 (7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φαν Τούμπεργκεν 2 (4 ριμπάουντ), Πετράκης 3, Πέιν 2, Ηττούνας 6, Μουράτος 7 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κακλαμανάκης 5 (6 ριμπάουντ), Χάρις 18 (2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα), Παπαδάκης 3, Κάριους 6.