Φόρτσαρε στο δεύτερο μέρος και νίκησε με +15 τον Ίωνα ο Ολυμπιακός Βόλου (photos)

Την 11η νίκη του σημείωσε ο πρωτοπόρος της Α1 ΕΣΚΑΘ Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και πρώτης του δεύτερου γύρου επικράτησε του Ίωνα στο «Β. Παρασκευόπουλος» με 65-80.

Καθοριστικό για το διπλό των ερυθρόλευκων ήταν το φοβερό τρίτο τους δεκάλεπτο, κατά το οποίο οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν και με επιμέρους σκορ 15-27 μετέτρεψαν το ισόπαλο 39-39 του πρώτου 20λεπτου σε 54-66.

Από κει και πέρα διαχειρίστηκαν επιτυχώς το προβάδισμά τους, επικρατώντας τελικά με +15, έχοντας φτάσει και σε μεγαλύτερες διαφορές.

Ο Τζαλαβάρας ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών με 20 πόντους, με τους Καραγεώργο και Μπίγγα να ακολουθούν με 16, έχοντας ο καθένας τους τέσσερα τρίποντα.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Πολίτης του Ίωνα με 23 πόντους.

Τον Ολυμπιακό Βόλου κοουτσάρισαν οι Αντώνης Μυριντζής και Κώστας Δέρβος, αφού ο Γιώργος Κοσμάτος χρειάστηκε να πάει για ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας (σ.σ. κολικός του νεφρού) στο Νοσοκομείο Βόλου.

Με πατερίτσες είδαν το ματς από τον πάγκο των ερυθρόλευκων ο Πλεσιώτης, που θα χειρουγηθεί αρχές Φλεβάρη στην Αθήνα για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθιου χιαστού, και ο 16χρονος Καρινάκης, που υπέστη διάστρεμμα.

Τα δεκάλεπτα: 23-28, 39-39, 54-66, 65-80

ΙΩΝΑΣ (Νάνης Π.-Τύμπας Π.): Καλογερόπουλος, Μυλωνάς 5 (1), Μαμούρας 7, Ντάκης 4, Μαστέλλος, Τσιαμαντάνης, Νάνης Ηλ., Μουράτης, Μπίκας 8, Δροσόπουλος 18, Πολίτης 23 (3), Χατζόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (Μυριντζής-Δέρβος): Παρασχάκης 5 (1), Καραγεώργος 16 (4), Μακρής, Πανταζόπουλος, Μπίγγας 16 (4), Σαββίδης 5 (1), Μανάρας, Ξηρόπουλος 8, Τζαλαβάρας 20, Σκαμάγκας, Σαλεπτσής 10.

Χρήστος Θανασούλης

Δείτε φωτογραφίες από την αναμέτρηση:

