Τα στιγμιότυπα από το ματς Νίκη-Νέστος 2-0 (video)

Δημοσιεύθηκε

Ο Νέστος Χρυσούπολης δεν ήταν εύκολος αντίπαλος για τη Νίκη, που επικράτησε τελικά με 2-0 για την 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 2 και επέστρεψε στα τρίποντα μετά από δύο ισοπαλίες. Δείτε τα στιγμιότυπα του ματς, όπως δημοσιεύτηκαν στη σελίδα του Νέστου στα social media.

