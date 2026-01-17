Τα στιγμιότυπα από το ματς Νίκη-Νέστος 2-0 (video)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Νέστος Χρυσούπολης δεν ήταν εύκολος αντίπαλος για τη Νίκη, που επικράτησε τελικά με 2-0 για την 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 2 και επέστρεψε στα τρίποντα μετά από δύο ισοπαλίες. Δείτε τα στιγμιότυπα του ματς, όπως δημοσιεύτηκαν στη σελίδα του Νέστου στα social media.