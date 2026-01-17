Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Πανιώνιος νίκησαν στην GBL

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με τις νίκες του Ολυμπιακού (επί του Αμαρουσίου), της ΑΕΚ (στην Καρδίτσα) και του Πανιωνίου (στην Πάτρα) άνοιξε σήμερα Σάββατο (17/1) η αυλαία της 15ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League.

Ολυμπιακός-Μαρούσι 104-87

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 104-87 το Μαρούσι χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Οι πρωταθλητές έφτασαν στο 14-0 στη φετινή σεζόν. Αντίθετα η ομάδα του Αμαρουσίου στο 3-11. Οι “ερυθρόλευκοι” είχαν συνολικά τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ σκόραραν όλοι όσοι χρησιμοποιήθηκαν.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 23 πόντους με 7/9 σουτ και 5 ασίστ, ενώ ακολούθησαν ο Άλε Πίτερς με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Ταιρίκ Τζόουνς με 15 πόντους (7/9 σουτ) και 9 ριμπάουντ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 13 πόντους και 6 ασίστ. Για το Μαρούσι 16 πόντους είχε ο Λόντον Περάντες, ο Ντάριλ Μέικον σκόραρε 10 πόντους και μοίρασε 12 ασίστ ενώ ο Γάννη Κουζέλογλου προσέθεσε 14 πόντους.

Δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2/2 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 23 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Παπανικολάου 4, Ντόρσεϊ 13 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζόουνς 15 (9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Νιλικίνα 3, Γουόρντ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λαρεντζάκης 6 (2), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 15 (3/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 7, Φουρνιέ 2 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ).

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Σάλας 9 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κινγκ, Καλαϊτζάκης 10, ΝτεΣόουζα 11, Περάντες 16 (4/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Πάπας 8 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Μέικον 10 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα), Τουλιάτος 2, Γουίλιαμς 6 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κουζέλογλου 14, Γιαννόπουλος 3 (1/4 τρίποντα).

Καρδίτσα-ΑΕΚ 71-79

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στο 10-4. Για μία ακόμη φορά την οδήγησε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ τελειώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους, 8/9 βολές, 9/16 σουτ, τρία ριμπάουντ, δύο ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Αντόνις Αρμς με 13 πόντους, πέντε ριμπάουντ, του Χαραλαμπόπουλου (6π, 5ρ, 3ασ.) και του Σκορδίλη (6π, 6ρ).

Για την Καρδίτσα συνεχίστηκε το σερί ηττών στο πρωτάθλημα, αφού αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη που την κρατάει σε απόσταση από την πρώτη οχτάδα. Κορυφαίοι ήταν ο Μπράντον Τζέφερσον με 15 πόντους, πέντε ασίστ αλλά και έξι λάθη, καθώς και ο Ελ Έλις με 14 πόντους, ενώ ο Λεωνίδας Κασελάκης είχε επτά πόντους, έξι ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Δεκάλεπτα: 16-20, 34-39, 56-60, 71-79.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 15 (1/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Έλις 14 (2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κασελάκης 7 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ουάσινγκτον 7 (4 ριμπάουντ), Τζέφερσον Ντ. 7, Χόρχλερ 10 (4/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Λιάπης, Πουλιανίτης, Δίπλαρος, Καμπερίδης 6, Μάντσεν 5.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 5 (5 ριμπάουντ), Σκορδίλης 6, Φλιώνης 4, Μπάρτλεϊ 30 (5/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αρμς 13 (1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λεκαβίτσιους 2, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 5, Κουζμίνσκας 8, Χαραλαμπόπουλος 6 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Προμηθέας-Πανιώνιος 87-91

Ο Πανιώνιος πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη του στη φετινή GBL καθώς επιβλήθηκε του Προμηθέα με 91-87 στην Πάτρα. Τον οδήγησε το δίδυμο των ψηλών του, καθώς Ουάτσον και Κρούζερ κυριάρχησαν στις μάχες στις ρακέτες.

Ο πρώτος τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, 12/14 δίποντα, 13 ριμπάουντ και ο δεύτερος με 21 πόντους, 8/15 σουτ και πέντε ριμπάουντ. Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Μπράντον Τέιλορ με 10 πόντους και επτά ασίστ.

Για τον Προμηθέα Πάτρας ήταν η τρίτη, διαδοχική ήττα. Μέσα από αυτό το σερί βρίσκεται πια στο 6-8, έχοντας αρνητικό συντελεστή και στο “Δ. Τόφαλος” με ρεκόρ 3-4. Κορυφαίος του ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 30 πόντους, πέντε ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ 15 πόντους είχε ο Κόλεμαν και 10 με πέντε ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ πρόσθεσε ο Μπαζίνας.

Δεκάλεπτα: 21-27, 43-47, 67-70, 87-91.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Κόλεμαν 15 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 6 (4 ριμπάουντ), Μπαζίνας 10 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Σκληρός, Γκρέι 30 (6/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 12/13 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Χάρις 6, Τάκερ 10 (3/11 τρίποντα), Λάγιος 2 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέλο 1, Καραγιαννίδης 7 (7 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 26 (12/14 δίποντα, 2/6 βολές, 13 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Λέμον, Τόμασον 9 (1/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κρούζερ 21 (3/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκίκας 2, Τέιλορ 10 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τσαλμπούρης 11 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λούις 5 (1), Γόντικας, Πατρίκης, Νικολαΐδης 7 (1).

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Δύο παιχνίδια θα γίνουν αύριο Κυριακή (18/1). Το πρόγραμμα είναι το εξής:

13.00 Μύκονος-Κολοσσός

16.00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Περιστέρι-Άρης (αναβλήθηκε)

Ρεπό: Ηρακλής

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός (14-0) 28

2.Παναθηναϊκός (12-1) 25

3.ΑΕΚ (10-4) 24

4.ΠΑΟΚ (9-3) 21

5.Προμηθέας (6-8) 20

6.Άρης (6-7) 19

7.Μύκονος (6-7) 19

8.Ηρακλής (6-7) 19

9.Καρδίτσα (4-10) 18

10.Περιστέρι (5-8) 18

11.Μαρούσι (3-11) 17

12.Πανιώνιος (3-11) 17

13.Κολοσσός (3-10) 16