Ο Ατρόμητος κέρδισε 1-0 τον Αστέρα σε ματς-θρίλερ στο Βασδέκειο

Με επιτυχία υπερασπίστηκε την έδρα του ο Ατρόμητος Νέας Ιωνίας επικρατώντας 1-0 του Αστέρα στο Βασδέκειο, σε παιχνίδι που εξελίχθηκε σε… θρίλερ. Για τους “κυανόλευκους” αυτή ήταν η τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα (όλες είναι εντός έδρας), ενώ η ομάδα του Ριζομύλου έχασε για όγδοη φορά φέτος (και τέταρτη μακριά από το “σπίτι” της).

Οι δύο ομάδες προσπάθησαν σκληρά για τη νίκη με την… πλάστιγγα αυτής να γέρνει υπέρ του Ατρομήτου χάρη σε μία στατική φάση. Ήταν στο 76ο λεπτό όταν οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ από τα δεξιά όπως επιτίθονταν. Το εκτέλεσε με το αριστερό ο Θ. Παπαδόπουλος και η μπάλα αφού βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Κοκώνη κατέληξε στα δίχτυα του.

Τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και γι’ αυτό το 1-0 φαντάζει ως… φτωχό σκορ. Ο Ατρόμητος είχε δύο δοκάρια, σε κεφαλιά του Βάιου στο 17’ και σουτ του Μυλωνά στο 53’, ενώ στο 65’ ο Τσελεπής νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Κοκώνη.

Ο Αστέρας απείλησε με τους Φλώρο και Αραμπατζή στο α’ μέρος, αλλά και με τον Χατζηιωάννου στην επανάληψη, ενώ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 90’ όταν ο Αραμπατζής εκτέλεσε πέναλτι, ο Κοντογιάννης απέκρουσε τη μπάλα και αυτή στη συνέχεια πήρε ύψος προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ. Έτσι, το 1-0 διατηρήθηκε και ο Ατρόμητος πήρε τη νίκη.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοντογιάννης, Τρισκογιάννης, Μπόλης (70’ Θ.Δ. Παπαδόπουλος), Βάιος (52’ Βελετζάκος), Ακριβόπουλος, Καρράς, Κωνσταντάκος (62’ Δημόπουλος), Γιοβάνης (70’ Καλαβρός), Μυλωνάς (62’ Θ.Ι. Παπαδόπουλος), Τσελεπής, Ράιος.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Κοκώνης, Νικολαΐδης, Αλουσάι (80’ Κουντούρης), Χατζηιωάννου, Γούτσιος (77’ Ζαρκαδής), Σεφερκόλι (65’ Κουτσούηκης), Φλώρος, Μακρονάσιος (46’ Ψιάνος), Αραμπατζής, Καραγιάννης, Γκογκινούδης (65’ Κωτούλας).

Γ.Π.