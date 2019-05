0 SHARES Share Tweet

Το Motorola One Vision φιλοξενεί στο εσωτερικό του τον oκταπύρηνο επεξεργαστή Samsung Exynos 9609.

Η περίπτωση του Motorola One Vision επιβεβαιώνει ότι οι φήμες που κατά καιρούς κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο ενίοτε γίνονται αληθινές. Εδώ και καιρό υπήρχε η φήμη ότι το νέο smartphone που ετοιμαζόταν να παρουσιάσει η Motorola θα είχε στο εσωτερικό του επεξεργαστή της Samsung και τώρα, η επίσημη παρουσίαση της νέας συσκευής επιβεβαιώνει όλα όσα είχαν γραφτεί. To Motorola One Vision έκανε την επίσημη εμφάνισή του στη Βραζιλία και έρχεται να εμπλουτίσει την οικογένεια των Android One smartphones.

Η οθόνη του Motorola One Vision είναι στις 6,3 ίντσες, με ανάλυση 2520×1080 pixels και αναλογία οθόνης τα 21:9. Η μνήμη RAM είναι τα 4 GB, ενώ ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος φτάνει τα 128 GB. Μπορεί να φτάσει έως και τα 512 GB με τη χρήση καρτών microSD. H μπαταρία του έχει χωρητικότητα τα 3500 mAh και υποστηρίζει τεχνολογία ταχείας φόρτισης. Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής είναι το Android 9 Pie.

Στο πίσω μέρος του Motorola One Vision υπάρχει ένα ζεύγος από κάμερες. Η μία από αυτές έχει αισθητήρα 48 Megapixel με έκθεση f/1.7 και σύστημα οπτικής σταθεροποίησης εικόνας, ενώ η δεύτερη έχει αισθητήρα 5 Megapixel με f/2.2. Ο κύριος αισθητήρας στο πίσω μέρος είναι προικισμένος με τεχνολογία Quad Pixel προκειμένου να συνδυάζονται τέσσερα pixels σε ένα και έτσι να γίνεται λήψη εμπλουτισμένων φωτογραφιών στα 12 Megapixel. Για τη λήψη selfies υπάρχει στο μπροστινό μέρος του πλαισίου μία απλή κάμερα με αισθητήρα 25 Megapixel και f/2.0.

Οι διαστάσεις του Motorola One Vision είναι 160,1 x 71,2 x 8,7 χιλιοστά, ενώ το βάρος του θα αγγίζει τα 181 γραμμάρια. Η τιμή του θα βρίσκεται στην κατηγορία των 450 ευρώ περίπου, ενώ η εμπορική του πορεία αναμένεται να ξεκινήσει από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.