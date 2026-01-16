Η Μητρόπολη Δημητριάδος τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου- Οι Ιεροί Ναοί που πανηγυρίζουν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, τιμά η Εκκλησία την Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί:

Αγίου Αθανασίου Βελεστίνου

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιμ.Ιγνατίου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Αρχιμ. Καλλινίκου Γεωργακόπουλου, ο οποίος θα μιλήσει.

Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί stiw 6.30 μ.μ., ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Θεοφ. Επισκόπου Ολβίας κ. Επιφανίου, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, ο οποίος θα μιλήσει.

Αγίου Αθανασίου Άλλης Μεριάς

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιμ. Καλλινίκου Γεωργακόπουλου, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πρωτ. Κωνσταντίνου Τσιβελέκου ο οποίος θα μιλήσει.

Αγίου Αθανασίου Περιβλέπτου

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιμ. Χριστοφόρου Καρδατζή, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Αγίου Αθανασίου Μεγαλοβρύσου Αγιάς

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιμ. Νικοδήμου Αγαθονίκου, Ηγουμένου Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Αγίου Αθανασίου Ανηλίου

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιμ. Αμφιλοχίου Μήλτου, Γραμματέως, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Αγίου Αθανασίου Καλαμακίου Πηλίου

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Αγίου Αθανασίου Δράκειας

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιμ. Ιωσήφ Χατζηιωάννου, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιεορυργούντος του Θεοφ. Επισκόπου Ολβίας κ. Επιφανίου.

Αγίου Αθανασίου Πλατάνου Αλμυρού

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί στις 6.00 μ.μ., ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πρωτ. Γεωργίου Μπέκα, Αρχιερατικού Επιτρόπου Αλμυρού, ο οποίος θα μιλήσει.

Αγίου Αθανασίου στον οικισμό Αστέρια Αγριάς

Την παραμονή της εορτής, στις 6.00μ.μ., θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.