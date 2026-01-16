Παρέμβαση ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε για στοχοποίηση δημοσιογράφου σε ραδιοφωνική συνέντευξη σχετική με δίκη για τα Τέμπη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας με ανακοίνωσή του καταδικάζει απερίφραστα την αήθη και απαράδεκτη επίθεση του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου εκπροσώπου της εταιρείας ΊΝΤΕΡΣΤΑΡ σε βάρος της δημοσιογράφου, μέλους μας, Ελπίδας Κουτσογιάννη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, στο πλαίσιο της δίκης που διεξάγεται στη Λάρισα για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, κατηγόρησε τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ ότι «κατασκευάζει την είδηση».

Ο ισχυρισμός αυτός στηρίχθηκε στο γεγονός ότι, στις ανταποκρίσεις της, η συνάδελφος προέταξε ένα επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ δικηγόρων και όχι το έγγραφο που κατέθεσε ο ίδιος στο δικαστήριο.

Οι δικηγόροι, ως παράγοντες μιας δίκης, επιτελούν τον ρόλο τους όπως εκείνοι κρίνουν. Είναι, ωστόσο, αθέμιτο και απολύτως απαράδεκτο να στοχοποιούν δημοσιογράφους που ασκούν το λειτούργημά τους με ευπρέπεια, ευσυνειδησία και επαγγελματικό ήθος.

Είναι απολύτως μεμπτό και καταδικαστέο παράγοντες οποιασδήποτε δίκης να επιχειρούν να μετατραπούν σε «αρχισυντάκτες», προσπαθώντας να υπαγορεύσουν το περιεχόμενο των ειδήσεων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις δικές τους υπερασπιστικές γραμμές.

Να σταματήσουν, λοιπόν, να βάλλουν με ανακρίβειες και να συκοφαντούν δημοσιογράφους που υπηρετούν με ήθος, αξιοπρέπεια και επαγγελματική επάρκεια το λειτούργημά τους, με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση και ανάδειξη της αλήθειας.

Υ.Γ.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δεν πληροφορήθηκε ότι, όταν η συνάδελφος είχε στα χέρια της το έγγραφο, το μετέδωσε σε δελτίο της ΕΡΤ; Ή πρόκειται για μια ιδιότυπη περίπτωση επιλεκτικής μνήμης; Άραγε κάποιοι προλειάνουν το έδαφος για τη μεγάλη δίκη των Τεμπών που ακολουθεί;

Αναμένουμε το αυτονόητο από τη Διοίκηση της ΕΡΤ, να σταθεί στο πλευρό της εργαζόμενής της.