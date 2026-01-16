Διάλεξη για τον Όσιο Σωφρόνιο του Έσσεξ στον Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Συνεχίζεται ο Γ΄ κύκλος των Αγιολογικών Διαλέξεων, που διοργανώνει ο Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Βόλου, που είναι αφιερωμένες στους Νεοφανείς Αγίους της σύγχρονης εποχής . Η 4η Αγιολογική Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 6.00 μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου και θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Σωφρόνιο τον Αθωνίτη, Κτήτορα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ της Αγγλίας. Για τον Όσιο Σωφρόνιο θα ομιλήσει ο Ηγούμενος Ιεράς Μονής του Έσσεξ Αρχιμανδρίτης Πέτρος.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ