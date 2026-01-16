Διάλεξη για τον Όσιο Σωφρόνιο του Έσσεξ στον Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνεχίζεται ο Γ΄ κύκλος των Αγιολογικών Διαλέξεων, που διοργανώνει ο Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Βόλου, που είναι αφιερωμένες στους Νεοφανείς Αγίους της σύγχρονης εποχής . Η 4η Αγιολογική Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 6.00 μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου και θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Σωφρόνιο τον Αθωνίτη, Κτήτορα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ της Αγγλίας. Για τον Όσιο Σωφρόνιο θα ομιλήσει ο Ηγούμενος Ιεράς Μονής του Έσσεξ Αρχιμανδρίτης Πέτρος.