«Για μια Χούφτα Τουρίστες» με τον Ν. Σαρούκο και αυτό το Σάββατο στο Ράδιο ΕΝΑ 102.5

Αλίμονο στους Νέους! Ξενώνες Νεότητας (ή αλλιώς, όως αναφέρονται στην σχετική νομοθεσία «Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων») γνωστοί και ως … Hostels ! Ναι, ο όρος «Hostel», που τόσο έχει εκφυλιστεί από άγνοια, αλλά και από δόλο, αναφέρεται σε μία μορφή τουριστικού καταλύματος που εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη.

Αυτό το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, η εκπομπή «Για Μια Χούφτα Τουρίστες» με το Νίκο Σαρούκο στο Ράδιο ΕΝΑ 102,5, μας γνωρίζει τους Ξενώνες Νεότητας, τις τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης αυτής της μορφής, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει σε έναν τόπο η ύπαρξη μιας τέτοιας υποδομής, για την οποία όλοι νομίζουμε ότι κάτι έχουμε ακούσει, αλλά η πραγματικότητα μας διαψεύδει.

Μην χάσετε, αυτό το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 12:00 μια γνωριμία με μία νέα επιχειρηματική ευκαιρία που ίσως να ενδιαφέρει πολλούς από εμάς!

Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω της πύλης https://soundcloud.com/radioenavolos καθώς και σε επανάληψη κάθε Δευτέρα στις 12:00.