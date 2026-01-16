Γεραπετρίτης: Θα έρθει η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, όπως ήρθαν τα θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την περαιτέρω επέκταση των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο αλλά και την επέκταση των χωρικών υδάτων προανήγγειλε ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης στην Ολομέλεια της Βουλής τονίζοντας πως η εθνική ισχύς της χώρας έχει αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση ανέφερε: «Μας κατηγορείτε για ατολμία και ως δεδομένους συμμάχους; Εμάς; Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας. Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο Αιγαίο 1 και θα έρθει το 2, μην ανησυχείτε . Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση έκανε έστω ένα από όσα σας είπα; Ποια κυβέρνηση έκανε θαλάσσιο χωροταξικό, πάρκα, ΑΟΖ και συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς;».

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι οι «απαράδεκτες αξιώσεις» της Τουρκίας με το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’90 και δεν έχουν αποσυρθεί, πρόσθεσε ωστόσο: «Όμως που είμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα; Η Ελλάδα σήμερα έχει επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι. Η Γαλάζια Πατρίδα δεν έχει φύγει από τον λόγο της Άγκυρας αλλά σήμερα έχουμε καταγεγραμμένες θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες. Καταγεγραμμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτή η κυβέρνηση το 2025 έφερε το θαλάσσιο χωροταξικό που αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω»

Ο κ. Γεραπετρίτης επέμεινε στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία. «Θα συζητήσουμε. Όμως υπάρχει κάτι που δεν θα συζητήσουμε. Δεν θα συζητήσουμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και καμία έκπτωση στις θέσεις μας. Δεν είμαστε σήμερα απλά ισότιμοι. Είμαστε σε θέση πραγματικής ισχύος επειδή αυτή η κυβέρνηση με αυτή την στήριξη δεν έκλεισε τα μάτια στο παγκόσμιο σκηνικό. Είδε την πραγματικότητα κατάματα με σχέδιο. Οι χθεσινές εικόνες με την φρεγάτα “Κίμωνας” που αναβαθμίζει την άμυνα μας καλό είναι όλοι μαζί να στεκόμαστε μαζί στις εθνικές επιτυχίες. Πάνω από τις κυβερνητικές θέσεις υπάρχουν οι εθνικές επιτυχίες» είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο επαναλαμβάνοντας πως για την Ελλάδα αποτελεί «έργο μείζονος προτεραιότητας». «Η Ελλάδα έχει στηρίξει το έργο χωρίς ενδοιασμό» είπε για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Προέκυψαν οικονομοτεχνικής φύσης ζητήματα που αυτή την στιγμή είναι προς επίλυση».

Ειδικά για το Κυπριακό ανέφερε πως θα υπάρξει ακόμα μια διευρυμένη συζήτηση στον ΟΗΕ για να συμπληρώσει: «Διασφαλίσαμε ότι το πλαίσιο των συζητήσεων για το Κυπριακό είναι ένα και μόνο. Είναι το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία».

Τέλος, ανέφερε ότι η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού για την Βενεζουέλα ήταν «πολύ πιο προωθημένη από οποιοδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη» και όπως «προσιδιάζει σε ισχυρό κράτος και στην βάση του διεθνούς δικαίου».

Πηγή: protothema.gr