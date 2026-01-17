Θέλει τη νίκη ως δώρο γενεθλίων ο Κώστας Γεωργιάδης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Γενέθλια έχει σήμερα 17/1 ο προπονητής της Νίκης, Κώστας Γεωργιάδης, που κλείνει τα 46, και θέλει οι παίκτες του να του κάνουν δώρο το τρίποντο με τον Νέστο Χρυσούπολης.

«Χρόνια πολλά coach! Η οικογένεια της Νίκης Βόλου εύχεται στον προπονητή μας, Κώστα Γεωργιάδη, υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες!», αναφέρεται στα social media της ΠΑΕ Νίκη.