Θέλει να ταυτοποιήσει τον «κακό» οπαδό της η ΠΑΕ Νίκη

Ένα μπουκάλι που πέταξε ένας «κακός» οπαδός της Νίκης και τραυμάτισε ελαφρά άνθρωπο της αποστολής του ΠΟΤ Ηρακλή, που είχε δηλωθεί σαν φροντιστής, στοίχισε στη βολιώτικη ομάδα την ποινή της μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, που θα εκτιθεί στα πλέι οφ.

Ο οπαδός της Νίκης είναι κοντά στο να ταυτοποιηθεί, με τους διοικούντες να πιστεύουν ότι θα βρουν ποιος είναι μέσα και από την καταγραφή που έχει γίνει από τις κάμερες του γηπέδου Π. Μαγουλάς και θα του επιβληθούν κυρώσεις και κατά πάσα πιθανότητα ο αποκλεισμός του απ’ όλα τα ματς της Νίκης, ώστε να δοθεί και το μήνυμα σε όλους, όπως θεωρεί η διοίκηση, ότι οποιοσδήποτε κάνει κακό στην ομάδα θα έχει και τις συνέπειες που του αναλογούν.