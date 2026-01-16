Ανδρωνάς: “Περιμένω από τους παίκτες μου να βγάλουν αντίδραση”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο τεχνικός του Γ.Σ. Αλμυρού είναι αισιόδοξος για το ντέρμπι με τον Ρήγα Φεραίο

Το παραδοσιακό ντέρμπι της Α’ ΕΠΣΘ ανάμεσα στον Γ.Σ. Αλμυρού και τον Ρήγα Φεραίο ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες θα “διασταυρώσουν τα ξίφη τους” την Κυριακή (18/1) στις 3 μ.μ. στο στάδιο “Αθανάσιος Ραγάζος” και θα διεκδικήσουν τους τρεις βαθμούς για τους δικούς της λόγους η κάθε μία.

Μετά από τέσσερις νίκες και έξι ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, την περασμένη εβδομάδα “έσπασε” το φετινό αήττητο του Γυμναστικού, οποίος έχασε 4-1 από τον Πύρασο στο γήπεδο των Μικροθηβών. Ο προπονητής του Μιχάλης Ανδρωνάς περιμένει από τους παίκτες του στο ντέρμπι με τον Ρήγα να βγάλουν αντίδραση και να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις.

Συγκεκριμένα, τόνισε στο Magnesiasports: “Προερχόμαστε από μία κακή εμφάνιση και ήττα στο παιχνίδι με τον Πύρασο. Περιμένω, λοιπόν, από τους παίκτες μου να βγάλουν αντίδραση στον αγώνα με τον Ρήγα. Οδηγός μας πρέπει να είναι το ματς με τον Ολυμπιακό Βόλου. Όπως παίξαμε τότε και “κόψαμε” βαθμούς από τον αντίπαλό μας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και την Κυριακή. Να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για το θετικό αποτέλεσμα και γιατί όχι και για τη νίκη. Στην έδρα μας είμαστε δυνατοί και μπορούμε το καλύτερο, αρκεί φυσικά να αποφύγουμε κάποια λάθη που μπορεί να στοιχίσουν”.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Ανδρωνάς υπολογίζει στο σύνολο του ρόστερ, αφού έχουν ήδη εκδοθεί και τα δελτία των δύο νεοαποκτηθέντων ποδοσφαιριστών, του 18χρονου Ευβοιώτη μέσου Τάσου Καλογιάννη και του 29χρονου μεσοαμυντικού Χρήστου Σταματίου.

Γιώργος Πέγιος