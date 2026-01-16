Στον Γ.Σ. Αλμυρού ο Χρήστος Σταματίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μετά την απόκτηση του 18χρονου μέσου Τάσου Καλογιάννη, ο Γ.Σ. Αλμυρού προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή κατά τη χειμερινή περίοδο. Πήρε τον 29χρονο Χρήστο Σταματίου που πιστεύεται ότι θα βοηθήσει σημαντικά τους “κυανόλευκους” στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος της Α’ ΕΠΣΘ, τόσο από τη θέση του στόπερ, όσο και από αυτή του ανασταλτικού μέσου.

Ο Σταματίου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία του Ολυμπιακού Βόλου και στη συνέχεια έπαιξε στον Εθνικό Βόλου και τη Δήμητρα Ευξεινούπολης. Κατά την διάρκεια των σπουδών του στην Θεσσαλονίκη αγωνίστηκε στις ομάδες της Α1 ΕΠΣ Μακεδονίας, ΠΑΟ Διοικητηρίου και Ηλιούπολη, καθώς και στις ομάδες της Α’ ΕΠΣ Χαλκιδικής, Α.Ο. Χανιώτη και Απόλλων Αρναίας. Επόμενος σταθμός του ήταν ο Ρήγας Φεραίος και ακολούθησε ο Σαρακηνός με τον οποίο πανηγύρισε την περσινή χρονιά την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο στη Γ’ Εθνική. Το δελτίο του Σταματίου είναι έτοιμο και αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής με τον Ρήγα.

