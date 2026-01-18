Αουτσάιντερ στην Κατερίνη οι γυναίκες του Ολυμπιακού Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για τον 2ο όμιλο της Α2 μπάσκετ Γυναικών διεξάγεται σήμερα Κυριακή (18/1) η 14η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό Βόλου να φιλοξενείται στις 12μ. στο κλειστό Σιδηδρομικού Σταθμού Κατερίνης από τον Πιερικό Αρχέλαο, αποτελώντας το αουτσάιντερ της αναμέτρησης.

Οι ερυθρόλευκες του Κώστα Δέρβου βρίσκονται στο 4-6, ενώ οι γηπεδούχες έχουν ρεκόρ 7-4 και στοχεύουν στη δεύτερη θέση.

Απούσα από τη σημερινή αναμέτρηση θα είναι η Βάλια Χούτα.

Το πρόγραμμα (14η)

Κυριακή 18/1

ΣΣ Κατερίνης 12.00 Πιερικός Αρχέλαος-Ολυμπιακός Β.

Κυρόπουλος-Γκανάτσιου (Γιαμούζης)

Καλαμαριάς 14.00 Απόλλων Καλαμαριάς-Άρης

Ηλ. Τριανταφυλλίδης 14.15 Πανόραμα-Νεάπολη

Ιβανώφειο 14.00 Ηρακλής-Πάνθηρες Καβάλας