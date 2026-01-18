Δεν αποκτά τον Ιντό η Ανόρθωση, που κοντράρεται με τον Αριστοτέλη στη Φλώρινα

Ο Ιντό δεν θα ενισχύσει στο υπόλοιπο της σεζόν την Ανόρθωση
Το αίτημα για την έκδοση δελτίου του Ιντό απορρίφθηκε οριστικά κι έτσι η Ανόρθωση δεν θα μπορέσει να έχει στις τάξεις της ως το τέλος της σεζόν τον Γάλλο πάουερ φόργουορντ και σέντερ, ο οποίος είχε συμφωνήσει να επιστρέφει στη βολιώτικη ομάδα και έπαιρνε μέρος στις προπονήσεις της.

Παρόλ’ αυτά η Ανόρθωση δεν θα καταφέρει να τον αποκτήσει επίσημα και έτσι από τη νέα βδομάδα ίσως επιστρέψει ο Ρόπης, που είχε προσωρινά αποχωρήσει.

Σήμερα (18/1) πάντως η βολιώτικη ομάδα έχει δύσκολο έργο απέναντι στον Αριστοτέλη στο κλειστό Φλώρινας, όπου έχει υποστεί τη μοναδική της ήττα η πρωτοπόρος Αναγέννηση Καρδίτσας.

Το ματς αρχίζει στις 17.00 και γίνεται στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, με την Ανόρθωση να βρίσκεται από χθες Σάββατο στη Φλώρινα με διανυκτέρευση, έχοντας εννιά παίκτες στην αποστολή της, που είναι οι: Μισαηλίδης, Παπαδόπουλος, Παρασκευάς, Τερζόπουλος, Σιμάκης, Στύλας, Λογοδότης, Φιλίππου, Μασούρας.

Θυμίζουμε ότι η Ανόρθωση είναι δεύτερη στη βαθμολογία με 8-2 και ο Αριστοτέλης Φλώρινας τέταρτος με ρεκόρ 5-6.

Το πρόγραμμα (14η αγωνιστική)

Κυριακή 18/1

Δ. Βικέλας 12.00

Φίλιππος Βέροιας-Σύλλας Αιδηψού

Καρδίτσας 17.00

Αναγέννηση Καρδίτσας-Αμπελώνας 1986

Έλλη Μυστακίδου 17.00

Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Πρωτέας Γρεβενών

Φλώρινας 17.00

Αριστοτέλης-Ανόρθωσις Βόλου

Την Τετάρτη το υπόλοιπο

με Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών

Το ματς της Ανόρθωσης με τον Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών στο ΕΑΚ Βόλου για την 13η αγωνιστική, το οποίο διακόπηκε στο 4.19′ του τρίτου δεκαλέπτου, επειδή έσπασε το ταμπλό της μπασκέτας, θα συνεχιστεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 17.00.

