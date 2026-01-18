Στοχεύουν σε “τρίποντο” Βόλος/Ο.Υ.Κ. και Νίκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Παίζουν σήμερα (18/1) με τη Ν.Ε. Πατρών και τον Ηρακλή για τη Water Polo League 2

Με τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος στη Water Polo League 2. Οι δύο εκπρόσωποι της βολιώτικης υδατοσφαίρισης αγωνίζονται σήμερα Κυριακή (18/1) και φιλοδοξούν στην κατάκτηση νικηφόρων αποτελεσμάτων.

Βόλος/Ο.Υ.Κ.-Ν.Ε. Πατρών

Πρώτος χρονικά θα παίξει ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. που θα υποδεχθεί στην ανοικτή πισίνα του ΕΑΚ “Ιωάννης Αντωνόπουλος” τη Ν.Ε. Πατρών, με το παιχνίδι να έχει οριστεί να αρχίσει στις 3 μ.μ.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν (μαζί με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης) στην 3η θέση του πίνακα με εννέα βαθμούς έχοντας από τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες. Θα δώσουν “μάχη” για το “τρίποντο” στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη και να εδραιωθούν στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. εκτός από το πλεονέκτημα της έδρας θα αγωνιστεί και με την ψυχολογία στα ύψη μετά το εμφατικό 9-20 επί της Νίκης στο τοπικό ντέρμπι. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν και έτσι ο προπονητής Σάκης Πλατανίτης θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση.

Στη διάθεσή του είναι οι: Βαλτσιώτης, Βερβερίδης, Γκανάτσιος, Βλιώρας, Καψάλης, Πετρόπουλος, Δημητρίου, Μεχντί, Κουφιδάκης, Τζούβελης, Κόχειλας, Μαλισιόβας, Νάσιος, Νικολέρης, Λέτσιος, Γαργαλέτσος, Μεριστούδης, Κανάκης.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Γρηγόρης Σπανούδης και Γιώργος Αγγελίδης με παρατηρητή τον Μιχάλη Μονιούδη. Στη γραμματεία θα βρίσκονται οι: Ισμήνη-Μαρκέλα Κερμελή, Έλενα Βαρούτσικου, Αργυρώ Βασιλειάδου.

Ηρακλής-Νίκη

Φιλοξενούμενη του Ηρακλή Θεσσαλονίκης στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο είναι η Νίκη. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα και οι “κυανόλευκοι” θα έχουν στη σύνθεσή τους δύο νέα πρόσωπα.

Ο λόγος για τον τερματοφύλακα Βίκτωρα Μάμαλη που είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι από τον ΝΑΟ Κέρκυρας, αλλά δεν έπαιζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, και τον περιφερειακό Γρηγόρη Χατζή που προέρχεται από τον Ν.Ο. Λάρισας. Στον αντίποδα, εκτός της μόνιμης απουσίας του Δημήτρη Γλούμη, θα προστεθεί και αυτή του Δημήτρη Χαμίτη λόγω εργασίας.

Η ομάδα του Δημήτρη Μπλάνα θα επιδιώξει να πάρει το “διπλό”, για να “πιάσει” στους εννέα βαθμούς τον αντίπαλό της. Ετοιμοπόλεμοι είναι οι: Μάμαλης, Δανιήλ, Γκανάτσιος, Σαραγγανίδας, Γκατζούνας, Π. Γλούμης, Νιζάμης, Σπυρόπουλος, Καλαμπαλίκης, Χατζής, Νικηφορίδης, Μεταξιώτης, Μητρούσης, Βάτσος, Μάγγας, Κουτούγιας, Δίπλας, Ζεμπέογλου, Βέλλος, Κοτένογλου, Αμπολιαστής. Από τους παραπάνω θα επιλεγεί η 15άδα του αγώνα.

Διαιτητές ορίστηκαν οι Ανδρέας Μοίραλης, Κωνσταντίνος Βασιλείου με παρατηρητή τους τον Νίκο Αργυρό. Μέλη της γραμματείας θα είναι οι: Δημήτρης Βαρδάκης, Φωτεινή Λιάρου, Ξένια Κωνσταντινίδου και αλυτάρχης ο Σιώης Πολυζώης.

Γιώργος Πέγιος